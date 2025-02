Odstranitev želodca: ministrstvo v sistemski nadzor Barsosa

"Z izvajanjem nadzorov v zdravstvu zagotavljamo zakonitost, kakovost in varnost dela javnih in zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Namen nadzorov je, da pokažejo morebitne nepravilnosti in podajo korektivne ukrepe za njihovo odpravo," so poudarili na ministrstvu.

Z izboljševanjem procesov in uvajanjem preventivnih ukrepov za preprečevanje oziroma zmanjševanje varnostnih incidentov se po njihovih navedbah izboljšuje varnost in kakovost oskrbe za paciente. Namen nadzorov ni iskanje krivcev ali ugotavljanje protipravnosti ravnanj; ugotavljanje teh je v pristojnosti drugih institucij, so pojasnili.

Z namenom izboljšanja protokolov obveščanja, nadzora in ukrepanja v primeru opozorilnih nevarnih dogodkov in drugih neželenih dogodkov ter za boljšo vzpostavitev sistema vodenja kakovosti je bil sprejet zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu. Ureditev področja kakovosti na zakonski ravni bo zagotovo pripomogla tudi k rednejšemu poročanju opozorilnih nevarnih dogodkov in večji ozaveščenosti izvajalcev ter posledično k boljši kakovosti zdravstvenih storitev in večji varnosti za paciente, so še sporočili z ministrstva.

V Medicinskem centru Barsos so 4. oktobra 2023 pri dveh bolnikih opravili gastroskopijo želodca, med katero so obema odvzeli vzorec za histopatološki pregled. Vzorca so poslali na inštitut za patologijo.

Na podlagi izvidov je bila po besedah takratne direktorice Barsosa Urše Murn v enem od vzorcev ugotovljena prisotnost rakavih celic, v drugem pa rakave celice niso bile prisotne. Bolnik, ki so mu ugotovili raka, je bil na nadaljnje zdravljenje napoten na Onkološki inštitut Ljubljana. Bolnika je obravnaval multidisciplinarni konzilij za rake prebavil, ki je glede na histološki izvid svetoval operacijo.