Zdravstveno stanje planinke po ugrizu modrasa v Žirovnici stabilno

Na Malem vrhu v občini Žirovnica je včeraj popoldne planinko ugriznil modras. O dogodku so bile interventne službe obveščene okoli 16. ure. Radovljiški gorski reševalci so poškodovanki na kraju nudili prvo pomoč, nato pa jo je dežurna ekipa Gorske reševalne službe Brnik s helikopterjem prepeljala v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Vodja centra za toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana Miran Brvar je danes za POP TV pojasnil, da je stanje bolnice za zdaj v redu. "Ima otečeno celo desno spodnjo okončino, drugih znakov zastrupitve pa ni. Včeraj je prejela protistrup, danes še en odmerek. Mislim, da je pomagal," je povedal in dodal, da obstaja možnost, da bo bolnica iz bolnišnice odpuščena že danes.

Letos so v UKC Ljubljana obravnavali že osem primerov ugriza kače, v treh primerih je šlo za ugriz modrasa. To je druga bolnica letos, ki je prejela protistrup, en bolnik pa ga ni potreboval. Po besedah Brvarja o uporabi protistrupa odločajo glede na potek simptomov: "Če se oteklina širi preko sklepov, protistrup praviloma damo. Pri manjših oteklinah, kjer je bilo vbrizganega manj strupa, protistrup včasih ni potreben."

Letos so protistrup uporabili tudi pri enem otroku, medtem ko drugi otrok z območja Krasa protistrupa ni potreboval. Zdravniki bolnike po ugrizu natančno opazujejo, saj se stanje lahko spreminja.