Podatki o čakalnih dobah skoraj v polovici primerov niso pravilni

Pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti so preverjali, katere vrste zdravstvenih storitev izvajajo, ali so storitve povezane iz lokalnega v centralni informacijski sistem in ali so v centralni informacijski sistem povezani podatki o uvrščenih bolnikih na čakalni seznam za posamezno storitev. Preverjali so tudi resničnost in ažurnost podatkov o čakalni dobi za posamezno storitev ter ali izvajalec zagotavlja termin za storitev, če je čakalna doba krajša kot 120 dni in izvajalec ne izvaja triaže napotnih listin.

To so lani preverjali v vseh 26 bolnišnicah, v vseh 73 zdravstvenih domovih, v sedmih naravnih zdraviliščih, v dveh javnih zavodih in pri 558 zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti s koncesijo, od tega 287 izvajalcih zdravstvene dejavnosti in 271 zobozdravnikih.

Za 10.896 vrst zdravstvenih storitev so ugotavljali, ali so povezane iz lokalnega v centralni informacijski sistem. Neskladnih jih je bilo 3000, kar pomeni 27 odstotkov storitev, so ugotovili inšpektorji.

Največ neskladij v splošnih bolnišnicah Murska Sobota, Brežice in Ptuj

O tem, ali so v centralni informacijski sistem povezani podatki o uvrščenih bolnikih na čakalni seznam za posamezno storitev, so ugotavljali za 10.512 vrst zdravstvenih storitev. Neskladnih jih je bilo 4109, kar pomeni 39 odstotkov.

Resničnost in ažurnost podatkov o čakalni dobi so preverili za 10.498 vrst zdravstvenih storitev, neskladnih jih je bilo 4882 oz. 46 odstotkov. Andreja Mojškrc iz inšpektorata je za Radio Slovenija, ki je danes poročal o tem, dejala, da so največ neskladij na tem področju ugotovili v splošnih bolnišnicah Murska Sobota, Brežice in Ptuj. Skoraj pri polovici so neskladja ugotovili tudi pri koncesionarjih.

Za 10.495 vrst zdravstvenih storitev so inšpektorji preverili zagotavljanje okvirnih terminov namesto terminov, če so bile čakalne dobe krajše kot 120 dni in izvajalci niso izvajali triaže napotnic. Od tega je bilo 2208 neskladnih oz. 42 odstotkov.