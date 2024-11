Zdravstvo dobiva dva nova zakona: kaj pomenita za paciente?

Na ministrstvu za zdravje so ponosni in veseli, da so zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu in zakon, ki ureja pravico do pozabe po preboleli bolezni, pripeljali do sprejetja. Po besedah ministrice Valentine Prevolnik Rupel gre za zakona, ki sta izjemnega pomena za paciente. Zakona bosta po pričakovanjih sprejeta na današnji seji DZ.

Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu je po besedah zdravstvene ministrice Valentine Prevolnik Rupel izjemnega pomena za paciente in zdravstvene delavce, saj na sistemski ravni ureja celovito vodenje in upravljanje kakovosti in varnosti v zdravstvu. "To pomeni, da bodo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti spremljali kakovost in varnost na enak način, poročali o varnostnih incidentih na enak način, da bodo nekatere evidence, ki jih bo zagotavljala agencija, javne in predvsem, da bomo imeli vzpostavljeno osnovno strukturo za upravljanje in celovito vodenje kakovosti v Sloveniji," je povedala.

Čakalna vrsta FOTO: Shutterstock icon-expand

Med osnovno strukturo, ki jo bodo vzpostavili, je ministrica naštela Agencijo RS za kakovost, svet za kakovost pri ministrstvu za zdravje, pri izvajalcih pa komisijo za kakovost, pooblaščenca za varnost in predstavnika vodstva za kakovost. "Ta struktura je pomembna, da bomo prišli do zanesljivih podatkov, ki bodo primerljivi med izvajalci in bodo omogočali vpogled, kako kakovostne in varne so storitve za paciente," je dejala ministrica. Zakon bo po njenih besedah poenostavil postopke vodenja varnosti in prinesel večjo zanesljivost podatkov. Čez nekaj časa, ko bodo pridobili zanesljive podatke o kakovosti posameznih storitev, jih bodo javno objavili. "Večjo varnost bodo imeli tudi zdravstveni delavci, ker jim bo zagotovljena anonimnost, in pacienti, ker bodo dobili vse podatke o tem, kaj se je zgodilo," je povedala. Rak za številne ne pomeni več smrtne obsodbe, prav tako ne okužba z virusom HIV in hepatitisa C Zakon o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih bolezni do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov pa besedah ministrice odpravlja neenakost oziroma diskriminacijo med pacienti, ki so preboleli raka, okužbo z virusom HIV ali hepatitisa C. "Zakon omogoča, da tisti, ki so preboleli bolezen, pri sklenitvi zavarovalnih in kreditnih produktov zavarovalnici več ne poročajo o preboleli bolezni, zavarovalnice pa tega podatka od njih ne smejo zahtevati," je pojasnila.

Rak pljuč FOTO: Adobe Stock icon-expand