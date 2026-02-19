Zdravstvo med reformo in očitki: kdo plačuje višjo ceno?

V oddaji 24UR ZVEČER sta na vprašanja odgovarjala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda in Janez Cigler Kralj iz opozicijske Nove Slovenije. Slednji zvišanje obveznega zdravstvenega prispevka označuje kot še eno "prevaro" vlade. "Pogovarjamo se o že drugem zvišanju prispevka v enem letu, ki naj bi bil ukinjen. Kako je ukinjen, če ga zdaj višajo? Iz prostovoljnega je postal obvezen," je poudaril.

Ob tem sprašuje, ali imajo ljudje zaradi višjega prispevka za zdravstvo boljše storitve in krajše čakalne vrste. "Odgovor je ne. Čakalne vrste se daljšajo, storitve so nedostopne in to je nesprejemljivo," je dejal.

Bratuškova medtem poudarja, da je šlo pri ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za zgodovinski korak, ki so ga v preteklosti poskušali narediti že večkrat, a so bili neuspešni. "Če tega ne bi naredili, bi ljudje že dve leti plačevali 45 evrov na mesec in več," je dejala ter dodala, da so ljudje zaradi njih v teh dveh letih v resnici privarčevali.

Po njenih besedah so bili ob tem dobički zavarovalnic, namesto da bi končali v zasebnih rokah, preusmerjeni v javno zdravstvo, kar je, kot je dodala, ključna razlika v pristopu med Gibanjem Svoboda in opozicijo: "Mi delamo za ljudi, oni delajo za tiste, ki dobro služijo."