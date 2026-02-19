Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zdravstvo med reformo in očitki: kdo plačuje višjo ceno?

Ljubljana, 19. 02. 2026 22.45 pred 20 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Alenkda Bratušek in Janez Cigler Kralj

Še en udarec na plače - obvezni zdravstveni prispevek se še drugič zvišuje. Dve leti po tem, ko je vlada Roberta Goloba najprej ukinila dodatno zdravstveno zavarovanje in uvedla obvezni zdravstveni prispevek, se bo ta marca zvišal še za 5,9 odstotka, kar pomeni, da nam bo v naših denarnicah konec meseca ostalo že skoraj 40 evrov manj. Toda če na eni strani v zdravstveno blagajno plačujemo vedno več, se na drugi strani daljšajo čakalne dobe, okoli 140.000 ljudi je še vedno brez osebnega zdravnika, v vladajoči stranki Gibanje Svoboda pa so ukinitev dopolnilnega zavarovanja označili za zgodovinski trenutek za javno zdravstvo.

V oddaji 24UR ZVEČER sta na vprašanja odgovarjala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda in Janez Cigler Kralj iz opozicijske Nove Slovenije. Slednji zvišanje obveznega zdravstvenega prispevka označuje kot še eno "prevaro" vlade. "Pogovarjamo se o že drugem zvišanju prispevka v enem letu, ki naj bi bil ukinjen. Kako je ukinjen, če ga zdaj višajo? Iz prostovoljnega je postal obvezen," je poudaril.

Ob tem sprašuje, ali imajo ljudje zaradi višjega prispevka za zdravstvo boljše storitve in krajše čakalne vrste. "Odgovor je ne. Čakalne vrste se daljšajo, storitve so nedostopne in to je nesprejemljivo," je dejal.

Bratuškova medtem poudarja, da je šlo pri ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za zgodovinski korak, ki so ga v preteklosti poskušali narediti že večkrat, a so bili neuspešni. "Če tega ne bi naredili, bi ljudje že dve leti plačevali 45 evrov na mesec in več," je dejala ter dodala, da so ljudje zaradi njih v teh dveh letih v resnici privarčevali.

Po njenih besedah so bili ob tem dobički zavarovalnic, namesto da bi končali v zasebnih rokah, preusmerjeni v javno zdravstvo, kar je, kot je dodala, ključna razlika v pristopu med Gibanjem Svoboda in opozicijo: "Mi delamo za ljudi, oni delajo za tiste, ki dobro služijo."

Preberi še Obvezni zdravstveni prispevek bo višji: koliko bomo plačevali odslej?

Glede očitkov o poslabšanju stanja in pomanjkanju kadra je Bratuškova poudarila, da je število zdravnikov naraslo za 400 od konca mandata prejšnje vlade, bistveno več je tudi opredeljenih zdravnikov v družinski medicini, kar je skoraj sto zdravnikov več splošne oziroma družinske medicine.

Pri tem zanika navedbe o daljšanju čakalnih vrst, kljub priznanju direktorja NIJZ, da je bilo glede podatkov včasih zaznanih nekaj zmede. Izpostavlja, da se podatki, ki jih navaja opozicija, preprosto ne držijo, saj se po vladnih ugotovitvah stanje na tem področju izboljšuje.

Medtem opozicija kaže na drastično poslabšanje situacije. Cigler Kralj je opozoril na zmedo in nesprejemljive čakalne dobe v javnem zdravstvu, še posebej po vladnem odloku, ki je prekinil posege pri koncesionarjih. Po njegovih besedah vlada namesto reševanja problemov sproža "ideološki boj proti zdravnikom", kar ima uničujoče posledice za paciente.

Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

janez cigler kralj alenka bratušek zdravstvo dopolnilno zavarovanje

Prebilič verjame, da se 'prava tekma šele začenja'

Z SDS-mobilom do Šoštanja: delili zastave, pijačo, kemike

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vaš otrok bo odnesel to v odraslost
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?
Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju jemljete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju jemljete skupaj?
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
vizita
Portal
Zaradi debelosti so ji rekli, da ne bo imela otrok. Nato je izgubila 90 kilogramov in presenetila vse
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Ali pršice povzročajo smrčanje?
Ali pršice povzročajo smrčanje?
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
cekin
Portal
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Kroglice brez peke, ki bodo navdušile tudi otroke
Kroglice brez peke, ki bodo navdušile tudi otroke
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534