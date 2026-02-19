Zdravstvo med reformo in očitki: kdo plačuje višjo ceno?

V oddaji 24UR ZVEČER sta na vprašanja odgovarjala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda in Janez Cigler Kralj iz opozicijske Nove Slovenije. Slednji zvišanje obveznega zdravstvenega prispevka označuje kot še eno "prevaro" vlade. "Pogovarjamo se o že drugem zvišanju prispevka v enem letu, ki naj bi bil ukinjen. Kako je ukinjen, če ga zdaj višajo? Iz prostovoljnega je postal obvezen," je poudaril.
Ob tem sprašuje, ali imajo ljudje zaradi višjega prispevka za zdravstvo boljše storitve in krajše čakalne vrste. "Odgovor je ne. Čakalne vrste se daljšajo, storitve so nedostopne in to je nesprejemljivo," je dejal.
Bratuškova medtem poudarja, da je šlo pri ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za zgodovinski korak, ki so ga v preteklosti poskušali narediti že večkrat, a so bili neuspešni. "Če tega ne bi naredili, bi ljudje že dve leti plačevali 45 evrov na mesec in več," je dejala ter dodala, da so ljudje zaradi njih v teh dveh letih v resnici privarčevali.
Po njenih besedah so bili ob tem dobički zavarovalnic, namesto da bi končali v zasebnih rokah, preusmerjeni v javno zdravstvo, kar je, kot je dodala, ključna razlika v pristopu med Gibanjem Svoboda in opozicijo: "Mi delamo za ljudi, oni delajo za tiste, ki dobro služijo."
Glede očitkov o poslabšanju stanja in pomanjkanju kadra je Bratuškova poudarila, da je število zdravnikov naraslo za 400 od konca mandata prejšnje vlade, bistveno več je tudi opredeljenih zdravnikov v družinski medicini, kar je skoraj sto zdravnikov več splošne oziroma družinske medicine.
Pri tem zanika navedbe o daljšanju čakalnih vrst, kljub priznanju direktorja NIJZ, da je bilo glede podatkov včasih zaznanih nekaj zmede. Izpostavlja, da se podatki, ki jih navaja opozicija, preprosto ne držijo, saj se po vladnih ugotovitvah stanje na tem področju izboljšuje.
Medtem opozicija kaže na drastično poslabšanje situacije. Cigler Kralj je opozoril na zmedo in nesprejemljive čakalne dobe v javnem zdravstvu, še posebej po vladnem odloku, ki je prekinil posege pri koncesionarjih. Po njegovih besedah vlada namesto reševanja problemov sproža "ideološki boj proti zdravnikom", kar ima uničujoče posledice za paciente.
