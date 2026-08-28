Krajše čakalne dobe? Minister Ostrc: Vsaj 700 dodatnih operacij kolka, kolena ...

Manj čakanja na ortopedske operacije, boljši dostop do osebnega zdravnika, ginekologa, pedopsihiatra, bolj dostopna fizioterapija, boljša zdravstvena oskrba v domovih za starejše. Takšni naj bi bili učinki nove uredbe o financiranju zdravstvenih storitev, ki je začela veljati danes.

Denar in zmogljivosti usmerjamo tja, kjer jih pacienti najbolj potrebujejo, je ob tem dejal minister za zdravje Tadej Ostrc , ki so ga gostili v oddaji 24UR ZVEČER .

16.000 zavarovancev naj bi z novo uredbo prišlo prej do zdravstvenih storitev, ki jih potrebujejo. Kako? "S spremembo uredbe, ki je bila sprejeta aprila lestos, smo dosegli širitev zmogljivosti tako na primarni ravni – za ambulante družinske medicine, ginekologe, fizioterapijo in pedopsihiatrijo, poleg tega pa tudi za diagnostiko – dodatnih 3500 preiskav z magnetno resonanco, PET/CT preiskave 1782 za onkološke bolnike ... Ta da v bistvu primar in sekundar," pojasnjuje minister.

A kako je to zdaj možno, prej pa ni bilo? Ostrc odgovarja, da sistematično spremljajo, kako se porablja denar znotraj zdravstvene blagajne. "Smo zaznali, da je realizacija nekoliko nižja od pričakovane in smo ta denar potem usmerili recimo v ortopedske operacije."

Se pravi, bodo zdaj odpravili omejitev števila denimo ortopedskih operacij, ki jih lahko opravijo zasebniki koncesionarji – kar je sprejela vlada Roberta Goloba? Je to 'ključ'? "Pogledali smo realizacijo pri otropedskih operacijah in v letošnjem letu je bilo opravljenih več kot 1000 operacij manj kot v letu 2025. Poleg tega se je čakalna doba povečala za 633 ljudi. In smo se na podlagi teh podatkov odločili, da postavimo sistem, ki je enak za vse izvajalce v javni mreži, da lahko delajo operacije, ne glede na omejitve," pravi minister za zdravje.

Koliko konkretno pa naj bi se sedaj skrajšale čakalne dobe? Ostrc odgovarja, da je to težko predvidevati, a po njihovem za vsaj 700 dodatnih operacij kolka, kolena in ostalih. "To je težko povedati, ker ne vemo, koliko ljudi pri posameznem izvajalcu čaka. V vsakem primeru bomo pa opravili analizo in potem videli, kakšne učinke je prinesla ta sprememba."

Prejšnja vlada je omejila delo koncesionarjev z argumentom, da je treba ustaviti odtok denarja iz javnih zdravstvenih ustanov, ki morajo na koncu poskrbeti za vse težje primere, k zasebnikom, kjer opravljajo lažje in bolj donosne storitve. Ali ne bo uredba zdaj prizadela prav javne bolnišnice in zdravstvene ustanove? Bodo te na slabšem? "V bistvu izenačujemo vse izvajalce v javni zdravstveni mreži, in tako je tudi prav. Dejstvo pa je, da če imamo kapacitete in denar, je odgovorno od ministrstva, da zagotovi, če ljudje čakajo v čakalnih vrstah," pravi minister.