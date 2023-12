Zdravstvo po meri človeka

V zadnjih desetletjih smo priča številnim izzivom, ki so vplivali tudi na zdravstveni sektor. Družba se sooča s staranjem prebivalstva, kar predstavlja povečan pritisk na zdravstvene sisteme. S staranjem prebivalstva se povečuje tudi pojavnost kroničnih bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, diabetes in nekatere oblike demence. Vse to zahteva povečano osredotočenost na preventivo, zgodnje odkrivanje in dolgoročno upravljanje teh bolezni. Temu lahko prištejemo še pandemijo covida-19, ki je razkrila kar nekaj pomanjkljivosti v pripravljenosti na izredne razmere in pomanjkanje števila zdravstvenega osebja.

Za Slovence je zdravje temeljna vrednota. Kadar potrebujemo zdravstveno oskrbo, pričakujemo, da bomo deležni čim hitrejšega vstopa v sistem in čim hitrejše diagnostike in obravnave. Da bo sistem postavil v središče nas, pacienta.

Za vse to potrebujemo ustrezno vodenje oziroma vzpostavitev učinkovitega vodstva, ki bo sposobno koordinirati in izvajati potrebne spremembe.

Najprej potrebujemo enotno vizijo zdravstvenega sistema . Pomanjkanje enotne vizije vodi v oteženo načrtovanje in usklajevanje pri uvajanju inovacij ter izboljšav. V Roche Slovenija menimo, da je skupna vizija vzpostaviti trajnostni, na podatkih temeljec zdravstveni sistem, ki bo izpolnjeval potrebe Slovencev, spodbujal sodelovalno reševanje težav in izzivov in uvajal inovacije.

Intervjuvani deležniki so identificirali štiri ključna področja za gradnjo modernega, učinkovitega in vzdržnega slovenskega zdravstvenega sistema.

S tem namenom smo v podjetju Roche Slovenija opravili vrsto poglobljenih intervjujev z osrednjimi deležniki v slovenskem zdravstvenem ekosistemu (združenja bolnikov, zdravstveni delavci, vladne in javne ustanove, akademski krogi in neodvisni svetovalci), ki so pokazali na kar nekaj danih možnosti in priložnosti za prihodnost. Cilj pobude je bil spodbuditi sistemske spremembe, ki presegajo postopne in posamezne izboljšave.

Preventiva, zgodnje odkrivanje in dolgoročno upravljanje bolezni so ključni za zdravje prebivalstva in zdravstvenega sistema.

Zadnji, vendar nič manj pomemben izziv je nagrajevanje izhodov zdravljenja, ki so resnično pomembni za paciente, in ne količine dela. Ta izziv daje poudarek rezultatom zdravstvene oskrbe, kot so izboljšana kakovost življenja, zmanjšanje zapletov in boljše dolgoročno zdravje, namesto zgolj številu opravljenih posegov ali storitev. S tem se spodbuja učinkovitejša, personalizirana obravnava, ki zadovoljuje specifične potrebe posameznega pacienta, ter obenem zmanjšuje nepotrebne stroške in povečuje celotno zadovoljstvo pacientov. Ta paradigma premika poudarek od količine h kakovosti, kar prispeva k boljšemu zdravstvenemu izidu za posameznike in širšo družbo.

Potrebujemo tudi več doslednosti in kontinuitete neprekinjenega vodenja . Potrebujemo vodje, ki imajo znanje in pravo miselnost, s katero lahko pristopijo k sistemskim spremembam. Vzgajati moramo vodje, ki bodo znali soustvarjati dolgorocno in trajnostno in delovati v korist pacientov ter celotnega zdravstvenega sistema.

Ker ni ustreznega sodelovanja in je preveč "negovanja lastnega vrta" in premalo zaupanja med deležniki je to še ena ovira za učinkovito uvajanje inovativnih rešitev. Izziv je tudi zaupanje v zdravstveni sistem, ki pa je ključno za uspeh. Pomanjkanje zaupanja pacientov lahko zmanjša učinkovitost preventivnih ukrepov in sodelovanja v zdravljenju. Pri tem je ključna rešitev enakega dostopa do primarnega zdravstvenega varstva.

Kot najpomembnejši izziv so deležniki ocenili spopadanje s pomanjkanjem dolgoročne vizije za zdravstveni sistem in ustrezne komunikacije , zaradi česar je oteženo načrtovanje in usklajevanje pri uvajanju inovacij ter izboljšav.

Tudi izzivi so nam vsem splošno znani, rešijo pa se lahko le z iskrenim sodelovanjem vseh deležnikov v slovenskem zdravstvenem sistemu. Intervjuvani deležniki so se strinjali, da bodo brez ustreznih rešitev in sodelovanja ti izzivi še naprej naše osrednje težave oziroma prepreke.

S prenovljeno vizijo lahko slovenski zdravstveni sistem postane referenčen sistem zdravstvenega varstva v Evropi.

Soustvarjanje prihodnosti

Družba Roche Slovenija je s svojimi globalnimi viri in strokovnim znanjem pripravljena sodelovati pri nadgrajevanju in razvoju slovenskega zdravstvenega sistema. Verjamemo, da s skupno vizijo in sodelovanjem lahko postane slovenski zdravstveni sistem referencen sistem zdravstvenega varstva v Evropi. Za njegov razvoj v smeri trajnostnega, prožnega in v pacienta usmerjenega modela, ki bo koristil Slovencem in širši družbi, so bistvena skupna prizadevanja.

Za dosego tega cilja sta ključna razumevanje stališč vseh udeležencev v zdravstvenem ekosistemu in uspešna vzpostavitev dialoga.

Stabilni zdravstveni sistemi so jedro močnih in odpornih gospodarstev. Rdeča nit naših skupnih ambicij kot soudeležencev v ekosistemu – biotehnoloških zagonskih podjetij, industrije, akademske sfere, vlade in civilne družbe – mora biti sodelovanje. Samo tako lahko namreč resnično spremenimo skupnosti, ki jim služimo.



