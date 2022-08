Ne vemo, kdo pije, vemo pa, kdo plača. Je napočil čas za reformo zdravstva?

Bomo vendarle reformirali slovensko zdravstvo, v katerega se zajeda več sto milijonski minus, na ta račun pa smo prikrajšani prav državljani? Je normalno, da na zdravniški pregled čaka več kot polovica Slovenk in Slovencev, več kot milijon ljudi torej, na prvi pregled 260 tisoč? Je sprejemljivo, da številni bolnišnice in zdravstveni domovi poslujejo z veliko finančno luknjo? Ne vemo, kdo pije, vemo pa kdo plača. Vlada zato ugotavlja: obstajajo resne motnje, ki ogrožajo stabilnost zdravstvenega sistema. In kaj bo naredila? Temeljito reformo zdravstva? Kaj to pomeni za bolnike? Katere storitve bodo še v obveznem zavarovanju, kar bo zdaj določala kar vlada sama? Bomo za zdravstvo plačevali več ali bo našla denar znotraj obstoječih virov?

Vlada pripravlja dodatek k že sprejetemu interventnemu zakonu. Pri tem pa gre za precejšen odmik od sicer ustaljene prakse. Doslej je veljalo, da se ministrstvo skupaj z zbornico, združenjem zdravstvenih zavodov, zavodom za zdravstveno zavarovanje in drugimi dogovori o cenah in obsegu storitev, vsako leto pa je bil izveden razpis programov. Zaradi stanja v zdravstvu pa naj bi vlada odslej kar sama odločala o vsebini tega programa storitev. Za izjave na ministrstvu danes niso bili na voljo, naj bi pa ta sprememba tlakovala pot do tega, da bi bile plačane prav vse storitve, ki bodo opravljene v zdravstvu. S tem naj bi zdravstveni zavodi povečali število opravljenih storitev, skrajšali čakalne vrste in krpali finančne luknje. 5. septembra se bo prvič sestala skupina devetih strokovnjakov, med njimi bosta tudi kirurg Erik Brecelj in nekdanji minister Dorian Marušič. Šlo naj bi za strateški svet, ki bo imel pol leta časa, da pripravi strateški načrt za reformo zdravstva. Kako globoko tonejo zdravstveni zavodi?

icon-expand Zdravstvo FOTO: Shutterstock

Izgubo so ugotovili kar v tridesetih zdravstvenih zavodih, gre za izgubo, ki so jo pridelali v prvi polovici leta, skupaj znaša skoraj 50 milijonov evrov. Med bolnišnicami, ki so pridelale največ izgube je na prvem mestu ljubljanski klinični center, sledijo Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec in UKC Maribor.