V SB Izola odpada večji delež operativnega programa, celo do 20 odstotkov

Večina bolnišnic od začetka marca poskrbi za urgenco, dežurstva in bolnišnični del, ostalo izvajajo v okrnjenem obsegu. "V prvi vrsti odpadajo v največji možni meri seveda specialistične ambulante," komentira Tomaž Gantar, strokovni direktor SB Izola. A v tem delu se Izola razlikuje od večine bolnišnic, kjer odpade večji delež operativnega programa, celo do 20 odstotkov."Če bo stavka trajala in če do vrnitve soglasij ne bo prišlo, bodo v aprilu te številke bistveno višje," opozarja direktor SB Nova Gorica Dimitrij Klančič.

Milena Kramar Zupan, direktorica SB Novo mesto, medtem komentira, da se ljudje trenutno v večji meri poslužujejo urgentnega centra in da so že prej bili obremenjeni, zdaj pa so pod še večjo obremenitvijo.

In kako je v obeh kliničnih centrih? V Ljubljani vsak dan odpade od dva do štiri odstotke obravnav, kar pomeni od 100 do 350 tisoč evrov izpada prihodkov na dan. Odgovora iz UKC Maribor tudi tokrat nismo prejeli. "Vse je odvisno od izvajalcev zdravstvenih storitev in tega, do kakšne mere so se sposobni prilagoditi tem spremenjenim razmeram," doda Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS.

Januarja sicer ni bilo vidnih odstopanj, pravi, vpliv stavke bodo bolje pokazali podatki za februar in marec, ki pa jih še čakajo. In če bodo finančni učinki znani za nazaj, se že čuti vpliv na zaposlene, opažajo tako v bolnišnicah kot v zdravstvenih domovih: "Ta situacija vnaša napetost tudi med zaposlene, sploh med zdravnike, v končni strani tudi na napetosti med zdravniki in medicinskimi sestrami," opozarja direktor ZD Kamnik Sašo Rebolj.