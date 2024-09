'Na žalost bo treba z zakonom udarit po mizi, ker nekateri nimajo meja'

"Poslušam, da je v zdravstvu vse super, ko bo sprejet ta zakon, pa se bo vse sesulo," je uvodoma dejal Erik Brecelj, ki opozarja, da so ravno anomalije v zdravstvu pripeljale do tega, da je nov zakon potreben. "In to je zadnji vlak, bojim se, da je že odpeljal," je nadaljeval in poudaril, da v javnem zdravstvu dela na tisoče zdravnikov, medicinskih sester in drugega kadra, ki za svoje delo niso nagrajeni.

Zasebni zdravstveni sistem, ki ga imamo v Sloveniji, je po njegovem mnenju slabo razvit in se v njem "ne cedita mleko in med". Sicer ocenjuje, da bi nekaj zdravnikov lahko odšlo, ne pa v takšnem obsegu, kot se zdaj napoveduje.

Bojana Beović je poudarila, da je dovolj že, da bo iz javnega zdravstva odšlo nekaj sto zdravnikov. To bi na eni strani prizadelo majhne oddelke splošnih bolnišnic, kjer zadošča že, da oddide en zdravnik, dejavnost pa tako ne bo več mogoča, na drugi strani pa bodo prizadete dejavnosti, predvsem v terciarju, ki so po naravi dela take, da se del opravi v zasebnem sektorju. "Izrazit primer je plastična kirurgija, estetika ne bo nikoli del javnega zdravstva, smiselno pa je, da kirurge obdržimo tudi v javnem zdravstvenem sistemu."

"Nihče se ne sekira, če plastik (plastični kirurg op. a.) v kliničnem centru za celo noč šivanja prstov nazaj dobi 150 evrov. Zdaj pa smo zaskrbljeni, kako bo," meni Brecelj, ki poudarja, da je treba nagraditi tiste, ki dobro in več delajo. "Kirurgi celo noč transplantirajo organe, pa so za to dokaj bedno plačani. Tudi nimajo kam iti. A bodo šli k zasebnikom opravljat transplantacije jeter? Njih ne vidimo, zdaj bo pa kar naenkrat to postal problem. Dajmo začet nagrajevat ljudi, ki si to zaslužijo," je povedal.

Beovićeva je povedala, da si zdravništvo že desetletja prizadeva za izboljšanje pogojev dela v Sloveniji in da zakon tega, kar govori Brecelj, ne naslavlja. "Ni res, govorimo o podjemnih pogodbah, o nagrajevanju, za katerega pa se bomo morali dogovoriti in ga izbojevati. Zaenkrat je na tem področju tišina, to mi je zanimivo," ji je odgovoril Brecelj.

Po besedah Beovićeve so bile podjemne pogodbe možne že po zakonu ministra Loredana Bešiča, sicer za manjši obseg kot sedaj. "Normalno je, da smo zdravniki za dodatno delo nagrajeni, a ta možnost davčne olajšave za podjemne pogodbe bo na strani delodajalca. Plače zdravnikov podležejo zakonu o dohodnini in na koncu bo večji zaslužek po tej pogodbi verjetno izničen," opozarja Beovićeva.

Brecelj sicer priznava, da to deloma drži, a da zakon ni "zakon želja zdravnikov". "Mi si ne moremo izmišljevati, kaj bomo. Tudi vprašljivo je, ali je zdajšnja oblika s.p.-jev res zakonita."

Beovičeva poudarja, da red v zdravstvu ne pomeni ločitev na javno in zasebno, ampak da nekdo, ki je zaposlen v zdravstvu, za svojo plačo v svojem rednem delovnem času naredi tisto, kar mora. "Ni prav nobenega razloga za to prepoved, sam predlagatelj novele niti ne ve, kakšen je obseg dela pri zasebnikih." Kot je povedala, ni mogoče, da bi v primeru plastičnih kirurgov, dermatologov in nekaterih drugih podjemne pogodbe kompenzirale to, kar lahko nekdo zasluži kot tržno dejavnost. "To tudi nima smisla. Državne bolnišnice so namenjene obsegu določenih storitev in ne bo nič boljše za paciente, če bodo bolnišnice izvajale še tržno dejavnost."