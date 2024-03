Zdrs Levice in selitev neposlušnih poslancev v zadnjo klop

Prvič v tem mandatu se je med peterico parlamentarnih strank zavihtela stranka, ki ne sedi v hramu demokracije. Koalicijski Levici so namreč notranje razprtije podporo skoraj prepolovile in zbile na 2,8 odstotka – kar je manj, kot so ta mesec prejeli neparlamentarni Pirati.

"V bistvu se je ta skrajni levi del Levice v tej zadnji javnomnenjski podpori preselil nekje k podpori Piratom," je povedala direktorica Mediane Janja Božič Marolt," je dodala.

Denimo vodji poslancev Mateju Tašnerju Vatovcu, ki priznava, da je za stranko burno obdobje. "Ampak to obdobje se je zaključilo, stranka se ta trenutek konsolidira in jaz mislim, da bomo že prihodnje mesece pokazali, da bo ta podpora šla navzgor," napoveduje.

Drugače pa meni vodja levega krila in protagonist spora v Levici Miha Kordiš. "Vladajoča klika v stranki dela za interese kapitala na področju dela in sociale. Hkrati poskuša javnosti prodajati bučke, kaj vse smo dosegli in kako krasno nam gre. Socialistična stranka, ki gre v sredino, je stranka, ki je prepričani levičarji nočejo, vsi ostali pa ne potrebujejo. Vprašanje časa je, kako hitro pride račun tudi na volitvah. A pride neizogibno," je bil oster.

Razlika med Pirati in Levico je sicer majhna, vsega 0,3 odstotke. Oziroma povedano drugače, dodaja Božič Maroltova, rast podpore Piratom je le navidezna.

Večjo podporo pa v zadnji anketi merijo Socialni demokrati, ki so po aferi sodna stavba februarja strmoglavili, zdaj pa se – za marsikoga presenetljivo hitro – vračajo na odstotke, ki so jih beležili pred Litijsko 51. "To pomeni, da kljub vsemu naše delo ljudje ocenjujejo kot dobro. Mi kot stranka smo se za razliko od nekaterih drugih strank v preteklosti na to afero tudi zelo zrelo odzvali," je prepričan vodja njihove poslanske skupine Jani Prednik.

"SD je stranka s tradicijo in bi težko verjeli, da se bodo vsi njeni člani, dolgoletni podporniki dejansko obrnili stran. To ni stranka enega človeka," je prepričana tudi Božič Maroltova. Stranka si je namreč opomogla, kljub temu, da si za zdaj še vedno ni opomogla Tanja Fajon, ki na lestvici priljubljenosti politikov ostaja na zadnjem mestu.