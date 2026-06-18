Zdrs na lestvici konkurenčnosti: najslabše področje poslovne učinkovitosti

Konkurenčnost po njihovih besedah namreč ni le statistični podatek ali nekaj abstraktnega, temveč neposredni vir financiranja družbene blaginje - od zdravstva, šolstva in socialne države naprej. "Ključno pri tem bo, da ustvarjamo več, zato moramo sprejemati ukrepe, ki bodo Sloveniji omogočile premik iz družbe rok v družbo znanja, torej v panoge z visoko dodano vrednostjo," so poudarili.

V gospodarstvu že leta opozarjajo na iste sistemske zavore, ki v zaostrenih globalnih razmerah prihajajo še bolj do izraza, so danes sporočili iz združenja. "Želeli bi si, da politični odločevalci sporočila rezultatov lestvice IMD ali pa vsakoletnega poročila o razvoju urada za makroekonomske analize in razvoj razumejo kot kažipot za snovanje politik in ukrepov, od katerih je odvisna naša prihodnost," so zapisali.

Dokler bomo ignorirali dejstvo, da z visoko obremenitvijo visokokvalificiranega dela odvračamo ključne mednarodno konkurenčne razvojne kadre in destimuliramo tiste, ki ustvarjajo največjo dodano vrednost, gospodarskega preboja ne moremo pričakovati, saj s tem dolgoročno zaviramo lasten razvoj, so prepričani.

Podjetja po njihovih besedah še posebej v današnjem nestabilnem in negotovem svetu za svoje uspešno poslovanje in razvoj potrebujejo predvsem stabilnost in odzivnost namesto nenehnih administrativnih ovir in nepredvidljivih zakonodajnih sprememb.

"Če želimo doseči višje plače in višji življenjski standard, moramo razumeti, da oboje izhaja izključno iz višje produktivnosti. Brez boljšega poslovnega okolja ter brez ciljnih spodbud za digitalizacijo, avtomatizacijo ter investicije v raziskave in razvoj bomo ostali ujeti v povprečju ali vedno bolj nazadovali," so opozorili.

Predvsem pa Slovenija na ravni vseh sistemov potrebuje skupno vizijo in cilj, ki bo bistveno bolj pomemben od dnevnih političnih delitev ali tega, kdo je trenutno na oblasti. Ne gre več za razpravo o ideološkem modelu, temveč za odločitev med razvojem in stagnacijo, so dodali.

Slovenija se je letos na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD med 70 državami uvrstila na 49. mesto in v primerjavi z lani nazadovala za tri mesta. Najboljšo uvrstitev je država zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo na področju poslovne učinkovitosti. Najbolj je uvrstitev poslabšala na področju vladne učinkovitosti.