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Gospodarstvo

Zdrs na lestvici konkurenčnosti: najslabše področje poslovne učinkovitosti

Ljubljana, 18. 06. 2026 10.05 pred 7 dnevi 2 min branja 6

Avtor:
STA N.L.
Finance

Zdrs Slovenije na lestvici konkurenčnosti IMD ni presenečenje, je pa vnovičen resen opomin, kaj bi morali kot država spremeniti, če želimo še naprej zagotavljati ali izboljšati raven blaginje v Sloveniji, menijo v Združenju Manager. Konkurenčnost ni nekaj abstraktnega, temveč neposredni vir financiranja družbene blaginje, so poudarili.

V gospodarstvu že leta opozarjajo na iste sistemske zavore, ki v zaostrenih globalnih razmerah prihajajo še bolj do izraza, so danes sporočili iz združenja. "Želeli bi si, da politični odločevalci sporočila rezultatov lestvice IMD ali pa vsakoletnega poročila o razvoju urada za makroekonomske analize in razvoj razumejo kot kažipot za snovanje politik in ukrepov, od katerih je odvisna naša prihodnost," so zapisali.

Konkurenčnost po njihovih besedah namreč ni le statistični podatek ali nekaj abstraktnega, temveč neposredni vir financiranja družbene blaginje - od zdravstva, šolstva in socialne države naprej. "Ključno pri tem bo, da ustvarjamo več, zato moramo sprejemati ukrepe, ki bodo Sloveniji omogočile premik iz družbe rok v družbo znanja, torej v panoge z visoko dodano vrednostjo," so poudarili.

SLovenija je lani uvrstitev najbolj poslabšala na področju vladne učinkovitosti.
SLovenija je lani uvrstitev najbolj poslabšala na področju vladne učinkovitosti.
FOTO: Dreamstime

Dokler bomo ignorirali dejstvo, da z visoko obremenitvijo visokokvalificiranega dela odvračamo ključne mednarodno konkurenčne razvojne kadre in destimuliramo tiste, ki ustvarjajo največjo dodano vrednost, gospodarskega preboja ne moremo pričakovati, saj s tem dolgoročno zaviramo lasten razvoj, so prepričani.

Podjetja potrebujejo stabilnost

Podjetja po njihovih besedah še posebej v današnjem nestabilnem in negotovem svetu za svoje uspešno poslovanje in razvoj potrebujejo predvsem stabilnost in odzivnost namesto nenehnih administrativnih ovir in nepredvidljivih zakonodajnih sprememb.

"Če želimo doseči višje plače in višji življenjski standard, moramo razumeti, da oboje izhaja izključno iz višje produktivnosti. Brez boljšega poslovnega okolja ter brez ciljnih spodbud za digitalizacijo, avtomatizacijo ter investicije v raziskave in razvoj bomo ostali ujeti v povprečju ali vedno bolj nazadovali," so opozorili.

Predvsem pa Slovenija na ravni vseh sistemov potrebuje skupno vizijo in cilj, ki bo bistveno bolj pomemben od dnevnih političnih delitev ali tega, kdo je trenutno na oblasti. Ne gre več za razpravo o ideološkem modelu, temveč za odločitev med razvojem in stagnacijo, so dodali.

Slovenija se je letos na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD med 70 državami uvrstila na 49. mesto in v primerjavi z lani nazadovala za tri mesta. Najboljšo uvrstitev je država zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo na področju poslovne učinkovitosti. Najbolj je uvrstitev poslabšala na področju vladne učinkovitosti.

poslovna učinkovitost gospodarstvo imd konkurenčnost
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18. 06. 2026 20.10
Kdaj bomo Slovenci končno skapirali, da socialistični utopizem in rdeči eksperimenti neizogibno vodijo v propad? Popolnoma razumem, zakaj javni sektor in levičarski aparatčki tako krčevito branijo ta sistem... ker je ustvarjen izključno zanje in za njihove privilegije. AMPAK, ali se sploh zavedate, da bo socializma kmalu konec, ker bo enostavno zmanjkalo tujega denarja? Postali smo popolnoma nekonkurenčni. Davki so astronomski, stroški dela enormni, javni sektor pa je postal neučinkovit, prenapihnjen aparat, kjer nihče za nič ne odgovarja. Čakalne vrste so povsod... od zdravstva do upravnih enot... njihovi apetiti pa so neskončni. Vsak mandat ta birokratski aparat posrka novih 8.000 parazitskih delovnih mest. Za kaj natančno? Da administracija sama sebi ustvarja delo, medtem ko gospodarstvo diha na škrge? In mi, gospodarstveniki... tisti "grdi, požrešni kapitalisti"... moramo to lenečo mašinerijo futrati. Halo, streznite se! Od socialistične ljubezni in solidarnosti se ne živi. Javna uprava, banke in zavarovalnice ne ustvarjajo nove vrednosti, ampak jo le prekladajo iz naših žepov v svoje. Ko bomo mi "fabrikaši" ugasnili stroje in zaprli vrata, kje boste vzeli? Iz katerih skladov boste delili bone in socialne transferje? Ne zagovarjam surovega ameriškega kapitalizma, ampak to, kar imamo pri nas, je sistemsko nagrajevanje nedela in lenobe. Namesto da bi država gospodarstvu pomagala, mu lomi hrbtenico. Poglejte evropsko avtomobilsko industrijo... ponos celine je na hlapih. Kitajci in Američani nas prehitevajo po levi in desni. Zakaj? Zato ker evropski avto stane 30 % več kot konkurenca! In ne zaradi pohlepa lastnikov, ampak zaradi uničujočega bruseljsko-ljubljanskega okolja, ki je obsedeno z regulacijami, zelenimi agendami in davčnim izžemanjem. Edina logika te kvazi-humanitarne levice je: poberi uspešnim vse, uniči motivacijo za delo, denar pa potalaj tistim, ki bodo nato še naprej jokali, kako jim je hud kapitalizem kriv za vse. Čas je, da se nehamo iti solidarnost s tistimi, ki nočejo delati, in začnemo ceniti tiste, ki državo dejansko držimo nad vodo!
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+3
3 0
Hudi časi
18. 06. 2026 13.21
Še mesec dni ni mimo, odkar je zaprisegla vlada, pa že drsimo po lestvici. Do novih parlamentarnih volitev letošnjo jesen, bomo že pri repu.
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-2
1 3
kr en33
19. 06. 2026 11.15
pamet na dnu vidim..
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+2
2 0
murate
18. 06. 2026 12.40
Slovener si popolnoma v temo brcnil in potem je tako kot je. Kaj je konkurenčno izdelan izdelek z visoko dodano vrednostjo???? Prvo to da svojemu otroku vcepiti v glavo da ni najlepši ,najboljši in najbolj pameten in da je za ljubi kruhek treba delati 8 ur na dan,v tem času ti pripada malica ,čik pavza in osnovna pravica delavca da naredi čimveč ,maksimalno kvalitetno in z čimmanjsimi stroški. Če pa ti 15 let staremu otroku vbijaš v glavo neumnosti o rdečih in belih si zadel cilj ki bo namesto vrhunskega delavca naredil pijančka ,narkomana in na koncu samomorilca pri 35 ih ali še prej
Odgovori
0 0
Slovener
18. 06. 2026 15.20
Zdrs Slovenije na lestvici konkurenčnosti IMD ni presenečenje, je pa vnovičen resen opomin, kaj bi morali kot država spremeniti, če želimo še naprej zagotavljati ali izboljšati raven blaginje v Sloveniji. To menijo v Združenju Manager. Zdrs konkurenčnosti pripisujem prejšni vladi, ki jo je vodila Sloboda. Kaj ti cepiš svojemu otroku v glavo me tudi malo ne zanima. Zaposlene naj bi se ocenjevalo po njihovi Lju
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+1
1 0
Slovener
18. 06. 2026 11.29
To je cena Svobode ? Plešejo ?
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+2
4 2
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