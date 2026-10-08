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Slovenija

Združeni glasbeniki proti odnosu vlade do Izraela

Ljubljana, 08. 10. 2026 20.34 pred 54 minutami 2 min branja 15

Avtor:
STA M.V.
Koncert proti odnosu vlade do Izraela

Zaradi nasprotovanja sodelovanju slovenske vlade z Izraelom in vojni na območju Gaze so se mladi in starejši s slovenskimi glasbeniki v Festivalni dvorani zbrali na Koncertu proti genocidni politiki. Večer poteka v znamenju opozoril na nehumane razmere in grozote vojn, ozračje preveva tudi nezadovoljstvo nad našo zunanjo politiko ter pozivi k miru.

Po nastopu operne pevke Irene Preda z armensko skladbo Chinar es skladatelja Komitasa je zbrane v polni Festivalni dvorani nagovoril radijski voditelj Jure Longyka. Ideja o Koncertu proti genocidni politiki je, kot je povedal, nastala z mislijo na palestinske ljudi v Gazi, kjer naj bi trenutno sicer vladalo premirje, zaradi izraelskih bombardiranj pa tam vsak dan umre povprečno en otrok, "da ne govorimo o številu poškodovanih in bolnih otrok, ki v Gazi ne dobijo ustrezne nege"."To je nehumano in nesprejemljivo," je poudaril.

Med nastopajočimi sta prva nastopila Bojan Cvjetićanin in Jan Peteh iz priljubljene zasedbe Joker Out z akustično izvedbo skladb Odsevi sonca, Barve oceana in Novi val. Kot je za STA povedal Cvjetićanin, se v zasedbi absolutno ne strinjajo "s politiko, ki podpira genocid. Ne strinjamo se s tem, da se naša država oziroma naša vlada v imenu celotnega ljudstva brez kakršnegakoli posveta lahko čez noč odloči za nekaj tako zelo resnega, postaviti na eno stran". Kot je dodal, je to le eden od pokazateljev, "kako stvari očitno potekajo po novem".

Ko pride do tovrstnih humanitarnih težav, genocida ali karkoli podobnega je po besedah Petha "odgovornost vsakega, ne samo glasbenika, ampak človeka, ki to opazi, da se ob tem oglasi in se postavi na pravo stran zgodovine".

Kantavtor Jani Kovačič pa je v izjavi za STA dejal, da je že leta 1988 napisal pesem o Palestini, stvari pa so od takrat le "eskalirale, ta genocid, ki se dogaja in ta slepota Evrope in ostalih, to je tako boleče". Z vojno želijo po njegovih besedah prikriti "svoje mahinacije in neumnosti". Upa, da "bomo toliko pametni in da se bomo obranili te neumnosti, so pa Palestinci žal v tem primeru samo vaja za vse nas".

Koncert, ki ga na vhodu spremljajo tudi stojnice s protestnim materialom in informativnim gradivom, je po besedah Longyke tudi poziv k aktivnemu državljanstvu, s tem pa udeležbi na nedeljskih referendumih. Koncert so pripravile organizacije En dva Svetova z Inštitutom 8. marec in Glasom ljudstva ter drugimi civilnodružbenimi organizacijami.

Skupino raznovrstnih nastopajočih sestavljajo tudi zasedba LSDS, Leyre, Žigan Kranjčan, Kiki, JKush, Zlatko, pa tudi Boris Kokalj iz zasedbe Kokosy, Zajtrk in Majmunska posla.

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KOMENTARJI15

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Pajo_36
08. 10. 2026 21.29
Vsaka pohvala. tisti, ki smo preživeli kar nekaj časa v Palestini in Izraelu, vemo kolk je ura. In to ni normalno. Medtem ko ZDA pod marelo cionističnih lobijev pobijajo po svetu, so osvoboditelji, ko se pa Palestinci uprejo, ker so izgubili vse, so pa teroristi. Ampak žal ne bo dobrega konca tega konflikta. Ga ne vidim. Pijanost same izraelske družbe, glede tega, da so oni več vredni, je tolk močna, da to se ne more več pozdravit. Iz naše zgodovine lahko komot naredimo vzporednico na nacizem in zasedbo Slovenije med drugo vojno. Isto. Pa niso vsi Izraelci isti. Seveda ne moreš krivit nekoga, ki je rojen v Izraelu, da je cionist. folk se na veliko izseljuje tudi iz Izraela, ker pač noče sodelovati v tej politiki večne vojne. In vejo, da bi se lahko nekako zmenili. Poznam že vsaj 5 parov, ki so odšli v Evropo, ampak seveda so tudi imeli denar za to. Izrael je tudi poln tujcev, se pravi Judov, ki so prišli iz Velike Britanije, Francije, ZDA, Rusije, Ukrajine, kjer so jih dobesedno oprali s propagando, da maltretirajo Palestince. Dober filing ane, da pride en tujec, pa da ti pretepa in zažiga tvojo kmetijo, hišo in ima stokrat več pravic kot ti. Krščanski Palestinci so na istem. Ja, SDSovci, v krščanskih cerkvah po Palestini se sliši beseda allah, ker to pomeni bog. ane, recimo. Pogrešam sicer it dol. Tisit okus naravnega soka iz granatnega jabolka. Kolk je to dobr. Ampak ne grem več. Ne morem več gledat, kako pol sveta podpira te naciste. Pa samo so najbolj trpeli pod nacizmom, 80 let vsaj pa to oni delajo nekomu drugemu. Islam nima nobene veze tukaj, seveda beli zahod rabi islam, da se zmišljuje svašta. Nikol nisem bil še boljše sprejet, kot v islamskem svetu. Judovska gostoljubnost me je pa žal razočarala, če sem bil tam, sem vedno spal v Bethlehemu ali pa v Ramalli.
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-1
0 1
kinimod
08. 10. 2026 21.27
Katero združenje .?
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+1
1 0
VednoZnovaRdeče
08. 10. 2026 21.26
V resnici gre za koncert v podporo pobijanja kristjanov v Afriki. Ali pa ukrajincev s strani Rusov. Ja, naši levičarji ne presenčajo. Hm, saj so tudi milijarde prali za islamske teroriste.
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+1
1 0
majsterinegasrat
08. 10. 2026 21.22
Samo s ranje.
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+2
2 0
leviindesnikekci
08. 10. 2026 21.18
Problem volivcev levega pola je ta, da ne razumejo, da so s tem, ko so proti Izraelu, na koncu tudi proti sebi, saj sta oba pola financirana posredno od Zidov. Levo in desno krilo, sta krili iste ptice. Neverjetno neumno izpadejo ljudje, ki se politicno opredeljujejo, pa naj bo to v levo ali desno smer. Ni in ni vam jasno...
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+0
1 1
Kameleon Kiddo
08. 10. 2026 21.26
Problem desnice je, da ne razume, da sta levica in desnica pogosto le dve maski istega sistema, ki služi kapitalu, medtem ko se ljudje prepirajo o zastavah in identiteti. Ni pomembno, katero stran slepo braniš, če ne vidiš, kdo ima od tega korist. Ko namesto razrednega boja izbereš boj med narodi, že služiš tistim, ki te izkoriščajo. Ni in ni vam jasno …
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-1
0 1
Uroš
08. 10. 2026 21.10
kombinatork pa ni bilo?
Odgovori
+4
4 0
_Nico_T_
08. 10. 2026 21.07
Podporniki teroristov.
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+5
8 3
Abica
08. 10. 2026 21.10
Ja, otročki iz Gaze so opasni, njih podpiramo.
Odgovori
-4
2 6
_Nico_T_
08. 10. 2026 21.22
Srči(ca)... Abby... Ne konzumirat opojnih substanc. Škodijo ti.
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+2
3 1
Cenb77
08. 10. 2026 20.54
skupna delovna doba vseh obiskovalcev... 0 let in 2 meseca.... futrano iz proračuna in tujih levičarskih mogotcev... zdravo tovariši!!!
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+9
11 2
Abica
08. 10. 2026 21.05
Kar tolaži se
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-6
3 9
VednoZnovaRdeče
08. 10. 2026 21.27
Zanikati pa ne moreš. Eh.
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+1
1 0
zmerni pesimist
08. 10. 2026 20.54
Držite se vi raje muzke
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+7
9 2
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