Združeni glasbeniki proti odnosu vlade do Izraela

Med nastopajočimi sta prva nastopila Bojan Cvjetićanin in Jan Peteh iz priljubljene zasedbe Joker Out z akustično izvedbo skladb Odsevi sonca, Barve oceana in Novi val. Kot je za STA povedal Cvjetićanin, se v zasedbi absolutno ne strinjajo "s politiko, ki podpira genocid. Ne strinjamo se s tem, da se naša država oziroma naša vlada v imenu celotnega ljudstva brez kakršnegakoli posveta lahko čez noč odloči za nekaj tako zelo resnega, postaviti na eno stran" . Kot je dodal, je to le eden od pokazateljev, "kako stvari očitno potekajo po novem" .

Po nastopu operne pevke Irene Preda z armensko skladbo Chinar es skladatelja Komitasa je zbrane v polni Festivalni dvorani nagovoril radijski voditelj Jure Longyka . Ideja o Koncertu proti genocidni politiki je, kot je povedal, nastala z mislijo na palestinske ljudi v Gazi, kjer naj bi trenutno sicer vladalo premirje, zaradi izraelskih bombardiranj pa tam vsak dan umre povprečno en otrok, "da ne govorimo o številu poškodovanih in bolnih otrok, ki v Gazi ne dobijo ustrezne nege"."To je nehumano in nesprejemljivo," je poudaril.

Ko pride do tovrstnih humanitarnih težav, genocida ali karkoli podobnega je po besedah Petha "odgovornost vsakega, ne samo glasbenika, ampak človeka, ki to opazi, da se ob tem oglasi in se postavi na pravo stran zgodovine".

Kantavtor Jani Kovačič pa je v izjavi za STA dejal, da je že leta 1988 napisal pesem o Palestini, stvari pa so od takrat le "eskalirale, ta genocid, ki se dogaja in ta slepota Evrope in ostalih, to je tako boleče". Z vojno želijo po njegovih besedah prikriti "svoje mahinacije in neumnosti". Upa, da "bomo toliko pametni in da se bomo obranili te neumnosti, so pa Palestinci žal v tem primeru samo vaja za vse nas".

Koncert, ki ga na vhodu spremljajo tudi stojnice s protestnim materialom in informativnim gradivom, je po besedah Longyke tudi poziv k aktivnemu državljanstvu, s tem pa udeležbi na nedeljskih referendumih. Koncert so pripravile organizacije En dva Svetova z Inštitutom 8. marec in Glasom ljudstva ter drugimi civilnodružbenimi organizacijami.

Skupino raznovrstnih nastopajočih sestavljajo tudi zasedba LSDS, Leyre, Žigan Kranjčan, Kiki, JKush, Zlatko, pa tudi Boris Kokalj iz zasedbe Kokosy, Zajtrk in Majmunska posla.