Združeni muzej z novim vodstvom, Dežman: Gre za konkretno politično akcijo

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je na novinarski konferenci konec minulega tedna povedala, da bodo postopki najprej tekli v smeri imenovanja v. d. direktorja oz. direktorice novega javnega zavoda. "Muzeja nadaljujeta s svojim delom do vpisa v sodni register. S tem se delovna mesta ohranijo, gre za združitev obeh muzejev, programa in zaposleni se združijo," je povedala in dodala, da bodo v najkrajšem možnem času sporočili, kdo bo vršilec dolžnosti.

Direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije (MNZS) Jože Dežman odločitev vlade o združevanju muzejev vidi kot "zlorabo muzejskih združenj za konkretno politično akcijo". Kot so zapisali v izjavi za javnost, jih o nameri ukinjanja in združevanja ni obvestil ali vprašal nihče. "Pred tem ni bilo nobene javne diskusije in narejena ni bila nobena vsaj nam znana vsebinska, konceptualna, finančna in prostorska analiza združevanja in njenih posledic."

Način ukinitve muzeja vidijo kot "grob za demokratično družbo nedopusten poseg v avtonomijo javnega zavoda. S tem dejanjem se je pokazala oblastniška samovolja do zaposlenih in žaljiv odnos do ustanove, ki letos praznuje svojo 75-letnico obstoja."