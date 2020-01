Združenje bank: S poroštvenim zakonom se število kreditno sposobnih ne bi povečalo

Združenje bank Slovenije je zdaj Ministrstvu za finance posredovala pripombe na predlog. Uvodoma so zapisali, da je državno poroštvo načelom lahko pozitiven instrument, vendar le v odvisnosti od vsebine, oblike in postopka tehnične izvedbe v praksi.

Ministrstvo za finance je v začetku januarja dalo v javno obravnavo predlog zakona, ki bi urejal poroštva države pri najemanju stanovanjskih kreditov. Ključni cilj predloga zakona o poroštvih za stanovanjske kredite je omogočiti najem kredita fizičnim osebam, državljankam in državljanom Slovenije, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje z nakupom ali gradnjo primerne stanovanjske nepremičnine v Sloveniji, pri tem pa izpolnjujejo pogoje glede najema kredita po pravilih Banke Slovenije, so takrat sporočili s finančnega ministrstva.

Državna poroštva se bodo lahko izdajala do 31. decembra 2030, skupni obseg poroštev pa je predviden v višini do 500 milijonov evrov glavnic kreditov. Letni obseg poroštev se bo določal v zakonih o izvrševanju proračuna, pri čemer je v že sprejetih proračunih 2020 in 2021 obseg določen v višini 200 milijonov letno.

Predlog zakona po njihovih ugotovitvah ne blaži posledic sklepa Banke Slovenije o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, kar po njihovih navedbah pomeni, da se število kreditno sposobnih prebivalcev po uveljavitvi tega predloga ne bi povečalo. "Če kreditojemalec ni kreditno sposoben, mu tudi predlagano poroštvo države ne bi omogočilo pridobitve kredita oziroma pridobitve takšnega zneska kredita, ki je potreben za nakup primernega stanovanja. Banke in hranilnice namreč kot primarni pogoj za odobritev kredita potrošniku v skladu z veljavnimi predpisi preverjajo njegovo kreditno sposobnost in ne vrednost in kakovost pripadajočega kreditnega zavarovanja, ki predstavlja zgolj sekundarni vir poplačila kredita," so zapisali.

Združenje bank ob tem med drugim opozarja tudi na bolj zapleten in dolgotrajen postopek pridobitve kredita, ki bi ga prinesla uveljavitev zakona. "Menimo, da bi za možnost izvajanja predloga moral biti vzpostavljen mehanizem predhodnega ugotavljanja izpolnjevanja kriterijev za pridobitev poroštva in nikakor ne naknadnega, saj bi v takem primeru ob postopkih unovčevanja terjatev prišlo do izjemno zapletenega, dolgotrajnega in dragega postopka za vse vključene, tako banke, kot stranke in državo," so navedli.

Predlagajo oblikovanje strokovne delovne skupine predstavnikov ministrstev, Banke Slovenije in ožje skupine predstavnikov bank, ki bi lahko pripomogla k pripravi predloga zakona, ki bi olajšal oz. omogočal reševanje stanovanjske problematike predvsem mladim državljanom, ter istočasni pripravi izvedbenih aktov na način, ki bo zagotovil njihovo ustrezno vključenost v obstoječe predpise bančnega poslovanja.

Predlog zakona je sicer v javni obravnavi do 10. februarja.