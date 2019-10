Združenje bank Slovenije opozarja na lažno oglaševanje kreditov na Facebooku

V zadnjem času je na družbenem omrežju Facebook zaznati pojav povečanega števila oglaševalskih strani, prek katerih se posameznikom ponujajo domnevno ugodni krediti, svoje stranke opozarjajo Članice Združenja bank Slovenije - banke in hranilnice.

V oglasnih sporočilih piše, da kreditiranje poteka v sodelovanju s posameznimi bankami, ki poslujejo v Sloveniji. Z namenom, da bi ponudba delovala legitimno, prevaranti postavijo lažno spletno stran bank oz. finančnih institucij in se predstavljajo kot njihovi poslovni partnerji.

"Ker gre v teh primerih za lažno oglaševanje, stranke bank in hranilnic opozarjamo, da so še posebej previdne in da ne delijo ali vpisujejo svojih podatkov v lažne obrazce na spletu. Svetujemo, da v takšnih primerih resničnost posla preverijo pri svoji banki ali hranilnici," opozarjajo pri Združenju bank Slovenije.