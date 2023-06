Združenje bank: v tujini plačila s kartico opravite v lokalni valuti

Bankomat v tujini lahko pred dvigom gotovine ponudi dve možnosti, in sicer dvig s konverzijo v evro ali dvig gotovine v lokalni valuti. V primeru, da oseba izbere dvig s konverzijo v evro, bo pri preračunu izbranega zneska v evre uporabljen tečaj lokalne banke, ki je lastnica bankomata. V primeru izbire dviga v lokalni valuti bo preračun v evre izveden po tečajih mednarodnih kartičnih sistemov, ki so običajno ugodnejši kot tečaji lokalnih bank.

Ker so menjalni tečaji v menjalnicah in bankah v državah, kjer evro ni domača valuta, različni, Združenje bank Slovenije strankam svetuje, da se pred menjavo gotovine pozanimajo o veljavnih tečajih.

Če na POS-terminalu za plačilo blaga ali storitev izberete možnost plačila v lokalni valuti, se bo preračun v evre izvedel po tečaju mednarodnih kartičnih sistemov. V primeru, da boste izbrali možnost plačila s konverzijo v evro, bo preračun izveden po tečaju lokalne banke – lastnice prodajnega mesta. V Združenju bank zato svetujejo enako kot pri dvigu gotovine na bankomatu – izbiro plačila v lokalni valuti.

Pred odhodom na počitnice prav tako preverite veljavnost svojih plačilnih kartic in višino razpoložljivega limita porabe. "Če odhajate na daljši oddih ali potovanje v tujino, lahko uredite limit v poslovalnicah bank in hranilnic ali z oddajo vloge preko spletne ali mobilne banke začasno limit povišate. Prav tako preverite svoje kontaktne podatke oz. pravilnost telefonske številke, na katero prejemate sporočila oziroma morebitna obvestila s strani vaše banke," svetujejo.

Če uporabljate digitalizirane kartice in plačujete ter dvigujete gotovino brezstično s svojim telefonom, Združenje bank svetuje, da na pot vseeno s seboj vzamete tudi fizično plačilno kartico. Za dodatno varnost svojih kartic lahko poskrbite tudi z naročilom na varnostno SMS-sporočilo. To pomeni, da imetnik v primeru izgube, kraje ali zlorabe kartice na telefon prejme obvestilo, da se s kartico dogaja nekaj nenavadnega. V tem primeru mora imetnik poklicati na telefonsko številko, ki je zapisana na kartici. Najbolje je, da si telefonsko številko shrani.

"Skrbno hranite svojo fizično kartico in napravo, v kateri imate digitizirano kartico v svoji mobilni denarnici. Vsako izgubo ali krajo takoj prijavite izdajatelju kartice in s tem preprečite morebitno zlorabo. Pri uporabi številke PIN poskrbite za varen in diskreten vnos. Kartice ne dajajte iz rok in ne pustite, da jo odnesejo iz vašega vidnega polja," še dodajajo.