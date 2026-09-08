Združenje frank spodbuja k čimprejšnji vložitvi tožb glede kreditov v frankih

Zveza potrošnikov je z Združenjem frank in odvetniki, ki na sodiščih vodijo več primerov potrošnikov s tovrstnimi krediti, pripravila novinarsko konferenco zato, ker se nanjo v zadnjem času vse pogosteje obračajo potrošniki z vprašanji o teh kreditih, je povedala predsednica zveze potrošnikov Jasmina Bevc Bahar. Kot je opozoril Gorazd Knific iz Združenja frank, naj sistemske rešitve za ureditev tega vprašanja ne pričakujejo.

Po podatkih odvetnika Aleša Majcenoviča se je doslej po njihovih podatkih za tožbe odločilo le okoli 10 odstotkov teh kreditojemalcev. "Sodni mlini meljejo počasi, a meljejo," je poudaril. Po Preiningerjevih besedah lahko trdijo, da so "banke pravdne poraženke v teh pravdah in da so kreditojemalci pravdni zmagovalci". To po njegovih navedbah pomeni, da se lahko tisti, ki še niso vložili tožbe, razmeroma brez občutka nekega pretiranega tveganja odločajo za lastne postopke. "Tiste, ki razmišljajo o tem, da vlagajo tožbe, je pa treba spodbuditi, da to storijo čim prej," je opozoril.

Potrošniki, ki so pred letom 2015 najeli kredit v švicarskih frankih oziroma nanje vezan kredit, se v zadnjem času vse pogosteje odločajo za tožbo zoper banke. Sodišče EU je namreč potrdilo, da banke niso upravičene do nadomestila za uporabo kreditnega kapitala, vrhovno sodišče pa je v celoti sledilo odločitvi Sodišča EU. Glede zastaranja zahtevkov še ni enotne sodne prakse, zato je za potrošnike, ki bi lahko bili oškodovani, pomembno, da se za morebitno vložitev tožbe odločijo pravočasno.