Združenje občin kritično do omejitve županskih mandatov

Pri tem se sprašujejo, zakaj se želi omejiti število mandatov samo za županske funkcije, saj "imamo v državi tudi druge voljene funkcionarje z enakim mandatnim obdobjem in z manj odgovornostmi, kot jih imajo župani". Župan, ki dobro opravlja svoje delo, je na volitvah nagrajen z glasovi volivk in volivcev, ki mu zaupajo vodenje občine, zato menijo, da mandatov ni smiselno omejiti.

Omejevanje števila mandatov na področju lokalne samouprave je povsem nepotrebno, saj gre ravno zaradi kontinuitete vodenja občin za enega najbolj delujočih sistemov državi, so prepričani. Opozorili so še, da število kandidatov, ki so pripravljeni kandidirati za župana, iz mandata v mandat pada. Na zadnjih volitvah je bil v eni tretjini občin samo en kandidat pripravljen zasesti mesto župana.

Predsednik vlade Robert Golob sicer danes na Brdu pri Kranju gosti srečanje županj in županov slovenskih občin ter ministric in ministrov. Udeleženci bodo razpravljali o aktualnih zadevah.

"Če bodo poslanke in poslanci potrdili predlog zakona, se glede na situacijo zna zgoditi, da v kakšni občini sploh ne bo kandidata za župana. Mandat župana po ureditvi, ki velja v naši državi, traja zgolj štiri leta, zlasti večji projekti pa potrebujejo vsaj dva mandata za njihovo uresničitev," so še zapisali.

Pobudi Piratske stranke o zakonski omejitvi števila zaporednih mandatov županj in županov nasprotuje tudi interesna skupina lokalnih interesov državnega sveta, ki se pridružuje stališču Skupnosti občin Slovenije. Pobudo stranke so označili za "populistični predlog zunajparlamentarne stranke, ki si na ta način skuša pridobiti medijsko pozornost".

Prepričani so, da se pobuda razume kot pobuda nekoga, ki ne pozna ustroja delovanja lokalne samouprave. Hkrati so opozorili, da tovrstnega omejevanja števila zaporednih županskih mandatov večina primerljivih tujih pravnih ureditev ne pozna, če pa je že uveljavljena drugačna pravna ureditev lokalne samouprave, pa je hkrati z omejitvijo števila županskih mandatov določeno daljše obdobje trajanja mandata.

Župani so, poleg predsednika republike, edini funkcionarji, ki jih volivci izvolijo neposredno na demokratičnih volitvah in po sistemu absolutne večine, kar pomeni, da so izvoljeni v primeru večinske podpore volivcev, še poudarjajo. Menijo, da pobuda zato posega v aktivno volilno pravico in pasivno volilno pravico prebivalcev.

V Piratski stranki so prejšnji teden pojasnili, da so do izteka roka za zbiranje podpisov v podporo zakonodajni pobudi za omejitev županskih mandatov zbrali več kot 5000 podpisov. Ob tem so napovedali, da bodo podpise in predlog zakona v državni zbor vložili v dveh tednih, saj jim upravne enote še niso izročile vseh elektronskih podpisov.