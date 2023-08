Združenje občin za vlado pripravilo seznam ukrepov za učinkovito sanacijo

Člani ZOS so se že sestali na izredni seji, kjer so se seznanili s stanjem v občinah članicah. Ob tem so prišli do sklepa, da si želijo, da se odprava naravnih nesreč sistemsko uredi tako, da bi bilo v odpravo naravnih nesreč zajeto celotno leto za celotno območje države vseskozi, ne samo v letošnjem letu. Oblikovali so tudi izhodišča 16 ukrepov, ki jih bodo v preučitev predlagali vladi na današnjem sestanku, prav tako pa vladi predlagajo ustanovitev medresorske delovne skupine, ki bo v sodelovanju z združenji spremljala realizacijo predlaganih ukrepov.

Hidrološke razmere se sicer še vedno umirjajo. A z odtekanjem vode se kaže škoda, ki jo je ta povzročila – porušeni mostovi in hiše ter izginule ceste. Premier Robert Golob je v včerajšnji oddaji 24UR ZVEČER dejal, da je nastala škoda v višini več milijard evrov. Uničena območja, najhuje je na Koroškem in Savinjskem, so polna pripadnikov Civilne zaščite, Policije, Slovenske vojske in prostovoljcev, ki so odhiteli na pomoč. Na današnji seji vlade se je ta zato odločila, da 14. avgust, torej naslednji ponedeljek, razglasi za Dan solidarnosti in dela prost dan.