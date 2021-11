Združenje Onko Net: Naj epidemijo covida-19 izrine epidemija solidarnosti in človečnosti

Zamude v diagnostiki in zdravljenju raka pomenijo odkrivanje bolezni v kasnejših stadijih in posledično bolj agresivno zdravljenje in slabše izid zdravljenja. Zdravniki in drugo medicinsko osebje, ki obravnavajo bolnike z rakom, pa že več mesecev delajo na robu svojih moči. "Bolniki z rakom zato preprosto ne morejo čakati na obravnavo, saj jim lahko vsake prestavitve in zamude pri diagnostiki, operacijah in drugih oblikah zdravljenja povzročijo nepopravljive posledice," poudarjajo v združenju, kjer so zaskrbljeni in pretreseni nad napovedmi, da bi lahko nadaljnje naraščanje števila covidnih bolnikov vodilo v krčenje onkoloških programov.