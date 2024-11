Združenje radiologov: Breme bo padlo na pleča in denarnice pacientov

Bodo pacienti zaradi uredbe ministrstva za zdravje namesto krajših čakalnih dob radiološke preiskave po novem morali plačevati iz lastnega žepa? Ne le, da namerava vlada koncesionarjem, ki opravijo glavnino radioloških preiskav, znižati ceno magnetne resonance in CT-ja, omejiti želi tudi število izvedenih preiskav in s tem zaustaviti val odhodov radiologov v zasebni sektor. Pa jim bo načrt uspel? V Združenju radiologov so prepričani, da bo breme uredbe padlo na pleča pacientov oziroma na njihove denarnice. Opozarjajo pa tudi, da je v Sloveniji že zdaj opravljenih precej manj preiskav kot v bolj razvitih državah.