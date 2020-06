Združenje zamejcev v Italiji s podporo Primorskemu dnevniku in mlademu Slovencu

Nekaj tednov nazaj je Primorski dnevnikporočal o incidentu, ki se naj bi na slovensko-italijanski meji zgodil v začetku maja.Spomnimo – vojak Slovenske vojske (SV) je po pričevanju 32-letnega zamejskega Slovenca ob patruljiranju moškega zaustavil, zakričal "Stoj, sit down!" (usedi se) in vanj usmeril avtomatsko puško.

Obrambni minister Matej Toninsi ob prvem odzivu na domnevni incident ni pustil veliko manevrskega prostora, saj je poročanje malodane označil za lažne novice. Ko se je naposled izkazalo, da se je domnevni incident zgodil sedmega in ne osmega maja, je to označil za novo okoliščino. Preiskavo primera nadaljuje Obveščevalno-varnostna služba MORS.

Odzivi na poročanje o incidentu so bili številni. Slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunsteljje od Primorskega dnevnika na primer zahteval opravičilo, italijanska poslanka iz vrst demokratov (PD) Debora Serracchiani pa je zunanjega ministra Luigija Di Maiapozvala, naj od slovenske vlade zahteva pojasnilo o vseh vidikih tega dogodka.

Na Primorskem dnevniku so očitke o zrežiranem dogodku zavrnili in poudarili, da so pri poročanju upoštevali vse novinarske standarde. Od veleposlanika, ki jih je obtožil širjenja nepreverjenih informacij, zahtevajo opravičilo, v bran pa jim je stopila Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ). Zapisali so, da so nekateri uradni predstavniki slovenske vlade z "grobim natolcevanjem in blatenjem strokovnosti časnikarjev Primorskega dnevnika želeli diskreditirati edini slovenski dnevnik v Italiji". Ob tem so dodali, da se gonja nadaljuje tudi v trenutku, ko je "vsem jasno, da omenjeni dogodki slonijo na določeni verodostojnosti, drugače bi preiskave bile že zdavnaj zaključene".