Združenje zdravstvenih zavodov skrbi, da glas izvajalcev ne bo dovolj slišan

Vlada se je, kot je znano, na sredini dopisni seji seznanila s poročilom o finančnem poslovanju javnih zdravstvenih zavodov v prvi polovici letošnjega leta ter s podatki o čakalnih dobah in zmanjšani dostopnosti do zdravstvenih storitev. Ob tem je ugotovila obstoj resnih motenj, ki ogrožajo stabilnost zdravstvenega sistema. S tem so tako izpolnjeni pogoji iz 63. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, da vlada določi programe storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredeli zmogljivosti, potrebne za izvajanje programa, in določi obseg sredstev.

Direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Marjan Pintar pojasnjuje, da bo tako vlada splošni dogovor v zdravstvu lahko sprejela enostransko, brez sodelovanja s partnerji dogovarjanja - na eni strani z izvajalci zdravstvenih storitev in na drugi strani z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je plačnik storitev. "Zelo nas skrbi, da ob arbitrarnem odločanju vlade glas izvajalcev ne bo dovolj slišan in da izkušnje izvajalcev ne bodo vključene v odločitve na končni ravni," je opozoril.

Ob tem v združenju po besedah Pintarja poudarjajo, da proces dogovarjanja med izvajalci zdravstvenih storitev na eni in plačniki zdravstvenih storitev na drugi strani ni "slovenski izum, ampak stalnica večine razvitih zdravstvenih sistemov". Ne glede na to, da ima vlada možnost o vseh spremembah splošnega dogovora odločati avtonomno, so v združenju pripravljeni aktivno sodelovati in pomagati, da bi prišli do rešitev, ki bodo najboljše za uporabnike zdravstvenih storitev in tudi izvajalce.