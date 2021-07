Madžar Csanyi po združenju bank SKB in NKBM največji bankir pri nas

"Vedno je najbolje imeti razumen ekonomski obseg. Izkušnje s SKB banko so zelo dobre, a potencial za rast je omejen, ker ni največja banka v Sloveniji in mislim, da bi lahko obe banki (SKB in NKBM) bili bolj učinkoviti," je povedal Sandor Csanyi . Nakup NKBM naj bi Csanyja stal okroglo milijardo evrov, 343 milijonov je pred dvema letoma odštel še za SKB banko. Skupina OTP ima sicer bilančno vsoto dobrih 66 milijard evrov, zgolj lani so ustvari 884 milijonov evrov čistega dobička.

NKBM so poizkušali kupiti že pred šestimi leti, ravno tako so se potegovali za nakup Abanke, a so zanju ponujali preprosto premalo. "Za napake, ki smo jih naredili, smo plačali drago ceno, ampak dosegli smo cilj," še dodaja Csanyi.

In dobri politični odnosi med Slovenijo in Madžarsko pri tem niso igrali vloge, poudarja Csanyi. "Prepričan sem, da smo dobrodošli v Sloveniji in prepričan sem, da je banka vedno boljši lastnik in boljši partner za državo kot sklad na dolgi rok," meni.

OTP ima skupno kar v enajstih državah 1498 poslovalnic, zaposlujejo 33.418 ljudi in imajo kar 16 milijonov komitentov. Poleg bančništva bodo v Sloveniji investirali tudi v infrastrukturo. OTP bo prispeval 250 milijonov za porojekt Emonika. Čani ne zanika, da ga zanimajo tudi druga sodelovanja z državo. Na Madžarskem valga predvsem v prehano in energetiko.