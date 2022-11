Združitev Muzeja slovenske osamosvojitve: NSi ne izključuje interpelacije

Muzej slovenske osamosvojitve je vlada ustanovila marca lani. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je združitev omenjenih muzejev napovedala konec oktobra. Združitvi nasprotujeta opozicijski parlamentarni stranki SDS in NSi ter ZSVO. Na pomen samostojnega muzeja osamosvojitve je pred dnevi opozoril tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je napovedal, da se želi o tem posvetovati s predsednikom vlade Robertom Golobom.

Na nujni seji odbora za kulturo bodo tako člani odbora na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o "likvidaciji Muzeja slovenske osamosvojitve". O usodi Muzeja slovenske osamosvojitve bosta na novinarski NSi spregovorila poslanec NSi Janez Žakelj ter prvi predsednik slovenske vlade in Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (ZSVO) Alojz Peterle.

Ministrica: muzej se ne ukinja, ampak se združuje

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v izjavi glede usode Muzeja slovenske osamosvojitve sicer že poudarila, da se muzej ne ukinja, ampak združuje z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Kot je še povedala, so bili v prid združitvi obeh muzejev podani strokovni razlogi. Muzej slovenske osamosvojitve je bil namreč ustanovljen kot samostojna ustanova, navkljub pozivom številne strokovne javnosti, da v Sloveniji že obstajajo ustanove in muzeji, ki zelo dobro pokrivajo področje slovenske osamosvojitve 90. let minulega stoletja ter da muzej sam nima lastne zbirke, tako da bi njegovo delo temeljilo na pridobivanju in ukvarjanju z zbirkami drugih ustanov. Na ministrstvu za kulturo so tako ocenili, da bi bil samostojen Muzej slovenske osamosvojitve neracionalen in so se odločili za združitev, je še povedala ministrica za kulturo.