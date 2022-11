Imajo 20 urgentnih zdravnikov, potrebovali bi jih vsaj 70

V ljubljanskem zdravstvenem domu so prepričani, da je to predvsem za bolnike dobra rešitev. Njihovi zaposleni bi se prezaposlili na UKC, kader za dežurno službo pa bi občina in zdravstveni dom še naprej zagotavljala. Ob tem je ljubljanski župan včeraj povedal, da bodo dolžni dežurati tudi zaposleni v Železniškem zdravstvenem domu in Zdravstvenem domu za študente, pa tudi ljubljanski koncesionarji, v nasprotnem primeru pa, da jim bo odvzel koncesijo. Večina koncesionarjev naj bi sicer po informacijah Združenja zasebnih zdravnikov že dežurala na urgenci.