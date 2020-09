Zdus: Predlog zakona o demografskem skladu odstopa od prvotnega osnutka

Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) Janez Sušnik je v izjavi za javnost pojasnil, da je vlada zakon o demografskem rezervnem skladu, o katerem so se pogovarjali, zdaj spremenila in pripravila zakon o nacionalnem demografskem skladu. "Po našem mnenju gre za bistveno razliko o statusu tega zakona, ker so opuščene pomembne navedbe, kot je denimo: neodvisnost in rezervacija in oplemenitenje sredstev za kasnejša obdobja za pomoč pri izpolnjevanju pokojninske blagajne do bodočih upokojencev (čez dvajset let)," je zapisal.

Zdus po njegovih navedbah sicer ne razpolaga z vsemi informacijami za popolnejše oblikovanje stališča do predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. "Izhodišča za oblikovanje sklada, ki so bila predstavljena na srečanju koalicijskih strank na Brdu pri Kranju, ne vsebujejo vseh pojasnil, zato v tem trenutku še ne moremo konkretnejše komentirati same vsebine predvidenega zakona. Je pa že zdaj jasno, da se z nekaterimi napovedanimi rešitvami naše članstvo ne bo strinjalo, kar smo izrazili že pri prvem predlogu zakona o demografskem rezervnem skladu iz leta 2017," je navedel.

Kot je pojasnil, so že leta 2017 "odločno nasprotovali prenosu sredstev Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja na novo ustanovljeno družbo v lasti demografskega sklada, saj mora ta ostati samostojna pravna družba, ker njegovo poslanstvo ni v nikakršni povezavi s poslanstvom nacionalnega demografskega sklada".