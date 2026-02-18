Zdus: Pričakujemo pravičnejše usklajevanje pokojnin

Poleg tega so lani uvedli prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini odstotka iz neto pokojnine, "nova dajatev neposredno iz žepa upokojencev", so spomnili. Še vedno pa po njihovih navedbah tudi ni bila odpravljena krivica zaradi neizplačanega enoodstotnega usklajevanja iz leta 2021. "To vprašanje presega zgolj finančni vidik, saj gre za spoštovanje pravne države, zaupanja ljudi v institucije in dostojanstva generacij, ki so desetletja ustvarjale družbeno blaginjo," so poudarili v Zdusu.

Od vlade pričakujejo pravičnejše usklajevanje pokojnin, ki bo temeljilo na dejanski rasti življenjskih stroškov, takojšnjo rešitev vprašanja neizplačanega odstotka iz preteklih usklajevanj, kot tudi dolgoročne sistemske ukrepe za ohranjanje dostojanstva starejših in zmanjševanje tveganja revščine med upokojenci.

"Upokojenci nismo strošek države. Smo generacija, ki je državo gradila, in zato je pravično, da država to prepozna tudi v svojih odločitvah," so zapisali v Zdusu. Ob tem so izpostavili, da so upokojenci vedno zagovarjali dialog, sodelovanje in medgeneracijsko solidarnost, vendar ne morejo prezreti občutka, da odločevalci njihovo pripravljenost na razumen pogovor prepogosto razumejo kot šibkost. Kot so dodali, pa upokojenska potrpežljivost ni neomejena, povezani upokojenci pa predstavljajo pomemben družbeni glas, ki ga ni mogoče prezreti.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je v torek sprejel sklep, da se bodo pokojnine z redno februarsko uskladitvijo zvišale za 4,2 odstotka. Pri uskladitvi so v 50 odstotkih upoštevali rast povprečne bruto plače in v 50 odstotkih povprečno rast cen življenjskih potrebščin, kot so to predvideli z zadnjo pokojninsko reformo.