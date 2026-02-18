Naslovnica
Slovenija

Zdus: Pričakujemo pravičnejše usklajevanje pokojnin

Ljubljana, 18. 02. 2026 16.07 pred 44 minutami 2 min branja 8

Avtor:
N.V. STA
Pokojnina

V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) "z veliko zaskrbljenostjo" ugotavljajo, da uskladitev pokojnin v višini 4,2 odstotka ne sledi realnim življenjskim razmeram, v katerih živijo upokojenci. Od vlade pričakujejo pravičnejše usklajevanje pokojnin in dolgoročne sistemske ukrepe za zmanjševanje tveganja revščine med upokojenci.

Kot so zapisali, je dejanska rast stroškov hrane, energentov, bivanja in storitvenih dejavnosti bistveno višja, zato takšna uskladitev za številne starejše ne pomeni izboljšanja, temveč nadaljnje zniževanje njihove kupne moči.

Poleg tega so lani uvedli prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini odstotka iz neto pokojnine, "nova dajatev neposredno iz žepa upokojencev", so spomnili. Še vedno pa po njihovih navedbah tudi ni bila odpravljena krivica zaradi neizplačanega enoodstotnega usklajevanja iz leta 2021. "To vprašanje presega zgolj finančni vidik, saj gre za spoštovanje pravne države, zaupanja ljudi v institucije in dostojanstva generacij, ki so desetletja ustvarjale družbeno blaginjo," so poudarili v Zdusu.

Denar
Denar
FOTO: Shutterstock

Od vlade pričakujejo pravičnejše usklajevanje pokojnin, ki bo temeljilo na dejanski rasti življenjskih stroškov, takojšnjo rešitev vprašanja neizplačanega odstotka iz preteklih usklajevanj, kot tudi dolgoročne sistemske ukrepe za ohranjanje dostojanstva starejših in zmanjševanje tveganja revščine med upokojenci.

"Upokojenci nismo strošek države. Smo generacija, ki je državo gradila, in zato je pravično, da država to prepozna tudi v svojih odločitvah," so zapisali v Zdusu. Ob tem so izpostavili, da so upokojenci vedno zagovarjali dialog, sodelovanje in medgeneracijsko solidarnost, vendar ne morejo prezreti občutka, da odločevalci njihovo pripravljenost na razumen pogovor prepogosto razumejo kot šibkost. Kot so dodali, pa upokojenska potrpežljivost ni neomejena, povezani upokojenci pa predstavljajo pomemben družbeni glas, ki ga ni mogoče prezreti.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je v torek sprejel sklep, da se bodo pokojnine z redno februarsko uskladitvijo zvišale za 4,2 odstotka. Pri uskladitvi so v 50 odstotkih upoštevali rast povprečne bruto plače in v 50 odstotkih povprečno rast cen življenjskih potrebščin, kot so to predvideli z zadnjo pokojninsko reformo.

zdus pokojnine upokojenci

Vožnja e-skirojev in mopedov odslej le za starejše od 15 let

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ganckranc
18. 02. 2026 16.57
Če je za delavce meja revščine okrog 1000 €, mar ni toliko tudi za upokojence?
Odgovori
0 0
robica03
18. 02. 2026 16.55
To je zakon od levice, ki se tako hvali o pokojninski reformi.
Odgovori
0 0
jank
18. 02. 2026 16.46
Kako, leta 2021 ni bilo izplačano usklajevanje pokojnin za 1 %? Kdo je bil takrat predsednik vlade? Chatgpt je odgovoril Janez Janša. Zakaj sem vprašal Chatgpt? Ker nisem mogel verjeti. Pa saj Janša s SDS je ja največji borec za upokojence. Zares je, toda samo takrat, ko je v opoziciji. Torej, upokojenci računajte na SDS in Janšo, samo v opoziciji?
Odgovori
+3
3 0
ajdanakolesu
18. 02. 2026 16.35
Kakšne bodo pokojnine od današnjih delavcev ki imajo plačo 890€.
Odgovori
+3
3 0
hobotnica1
18. 02. 2026 16.32
Planirali so 5% povečanje in denar je bil zagotovljen, zdaj lahko izplačajo še tisti 1%, ki ga niso pred leti. Upokojence ste zopet prinesli okrog. To ni pivečanje pokojnin, to je uskladitev.
Odgovori
+6
6 0
ROMELS
18. 02. 2026 16.28
SEDAJ SO SE PA NA ZDUS-u SPOMNILI, DA JE TAKO RAZMERJE ZA USKLAJEVANJE POKOJNIN, KI SO GA SPREJELI Z NOVO POKOJNINSKO REFORM NEUSTREZNO. SO POZABILI, DA SO DALI SOGLASJE K TEJ REFORMI!!!!!!!! TA ZDUS IMA LAJTNGO TJA DO EKVATORJA.
Odgovori
+4
4 0
kakorkoliže
18. 02. 2026 16.21
Pričakujemo pravičnejše usklajevanje pokojnin. Ljudje, ki delajo za vas v gospodarstvu nimajo nobene uskladitve.
Odgovori
-13
0 13
Uporabnik1539232
18. 02. 2026 16.27
Zame nihče NE dela, sem zaslužil svojo pokojnino, ali se motim??
Odgovori
+12
12 0
bibaleze
