Saga z luknjo v strehi: Jankovića čakali zaman

Saga lastnic hiše na Ižanski cesti, ki jima je delovni stroj popolnoma uničil ostrešje, se nadaljuje. Po objavi našega prispevka so z Mestne občine Ljubljana, ki je naročnica prenove cestišča, sporočili, da se bodo pogovorili z lastnicama, vendar je tja prišel le predstavnik izvajalca del, ker naj bi bil župan Janković, kot so sporočili iz njegovega kabineta, odsoten. Lastnici hiše že 14 mesecev živita z luknjo v strehi in ne moreta uporabljati nekaterih sob, ker je to prenevarno. Po svojo pravico bosta očitno morali na sodišče, do takrat pa ne smeta uničiti dokazov.