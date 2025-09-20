V Mozirskem gaju razglasili najtežjo in najdaljšo bučo velikanko

V Mozirju so iskali najtežjo in najdaljšo bučo. Na že 15. državnem tekmovanju, ki ga pripravlja društvo Bučman iz Oplotnice so za najtežjo razglasili 679 kilogramov težko, za najdaljšo pa skoraj dva metra in pol dolgo velikanko. Orjaške lepotice so pridelovalci z vseh koncev Slovenije danes pripeljali v Mozirski gaj. Poleg najdaljše in najtežje pa so nato eni od buč podelili še naziv najlepše.