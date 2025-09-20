Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

V Mozirskem gaju razglasili najtežjo in najdaljšo bučo velikanko

Mozirje, 20. 09. 2025 19.38 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Mojca Hanžič
Komentarji
1

V Mozirju so iskali najtežjo in najdaljšo bučo. Na že 15. državnem tekmovanju, ki ga pripravlja društvo Bučman iz Oplotnice so za najtežjo razglasili 679 kilogramov težko, za najdaljšo pa skoraj dva metra in pol dolgo velikanko. Orjaške lepotice so pridelovalci z vseh koncev Slovenije danes pripeljali v Mozirski gaj. Poleg najdaljše in najtežje pa so nato eni od buč podelili še naziv najlepše.

buče velikanke mozirje tekmovanje
Naslednji članek

Letošnji moto Festivala Stična mladih: Poglejmo z ekranov gor, okoli sebe

Naslednji članek

Nova zastrupitev mladoletnikov z legalno kupljenimi piškoti iz konoplje

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hind Rajab v spomin
20. 09. 2025 19.48
+1
a to so sorte buče mahnić ...?
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256