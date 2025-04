Že 17 let živi brez pljučnega krila

Sprva sum na bronhitis, nato pa diagnoza – pljučni rak, pripoveduje danes 75-letni Faik Ajdarović: "Simptomi jih praktično ni, ne, edino enkrat sem opazil na tem izmečku, to je gnoj, kri. In to je bil alarm za naslednje preiskave."

Gre za drugo najpogostejšo obliko raka, ki jo pogosto odkrijejo zelo pozno, razlaga specialist pulmulog Aleš Rozman: "Neki prvi znaki so lahko izkašljevanje krvi, ste omenili, potem kašelj, spremenjen karakter kašlja, bolj piskajoč, hropeč, kakorkoli, včasih izgubijo tudi glas, potem ponavljajoče se pljučnice."

Kajenje je seveda glavni dejavnik tveganja, recimo 85 odstotkov ljudi, ki ima pljučnega raka, je kadilo v življenju oziroma še kadi. Ajdarović se spominja: "Sem bil zasvojeni kadilec in to dolga leta, 27 let, potem sem delal v kemični tovarni, to je tudi moja stroka in to naj bi bil poglavitni vzrok, kajenje in kemikalije."