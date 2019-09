Že 25 tisoč Slovenk obožuje to kremo proti gubicam

Intenzivna pomlajevalna krema Lux-Factor 4D Hyaluron z rezultati postreže že po 2 tednih uporabe, kar pomeni, da vašo kožo naredi bolj čvrsto in napeto, prav tako pa učinkovito gladi gube in izrazne črte , ki se pri ženskah začnejo pojavljati okrog 30. leta starosti.

Krema proti gubicam Lux-Factor vsebuje izredno kakovostno hialuronsko kislino evropskega porekla, ki lahko nase veže velike količine vode in posledično kožo navlaži ter učvrsti bolj kot katera koli druga sestavina. Hialuronska kislina z vezavo vode zapolni prostore med celicami in tako poveča voluminoznost kože. Posledično kožo opazno napne in zmanjša hrapavost ter zapolni gube, ki so posledica kronološkega ali fotostaranja. Ob redni uporabi je koža bolj čvrsta in mladostna. Poleg tega, da poskrbi za mladosten videz kože, pa le-to ščiti tudi pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

3. ENA KREMA ZA PRAV VSE

Lux-Factor 4D Hyaluron kremo lahko uporabljate kot dnevno in nočno nego, nanašate jo lahko na obraz, okrog oči, na dekolte in vrat. Vašo kožo vlaži in mehča, hkrati pa je tudi odlična podlaga za make up. Uporaba je izredno preprosta, vse, kar morate storiti je, da pred nanosom očistite obraz.

4. NA NARAVEN NAČIN DO POMLAJENEGA VIDEZA

Krema, ki je primerna za vse tipe kože, prodira pod povrhnjico in v globljih plasteh kožo hidrira od znotraj navzven, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in izboljšuje strukturo kože. V primerjavi z botoksom, ki pogosto rezultira v izumetničenem videzu, zgolj poudari vašo naravno lepoto in tako še poveča vašo samozavest.