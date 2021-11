Že 4. leto za najboljši medijski portal v regiji

Zadnje leto je bilo za naš portal rekordno, saj smo konec leta 2020, ko je epidemija koronavirusa ponovno udarila, za vas bralce poskušali pridobiti točne in hitre informacije o ukrepih, ki so se precej spreminjali. Poleg člankov, video vsebin smo številnim odgovarjali prek telefonov, elektronskih sporočil in iskale odgovore na vprašanja, ki se nam jih pošiljali. Naši bralci ste za nas pomembni in opravili smo nekaj 100 poizvedovanj o vaših situacijah, vaših podjetij in poskušali za vas pridobiti natančne informacije.

Media Daily, prvi regionalni in specializirani portal za medije v jugovzhodni Evropi, do konca novembra znova išče najboljši novičarski portal v regiji. V ožji krog se je uvrstilo 30 portalov, med njimi tudi 24ur.com. Leta 2020 smo prejeli 35,22 odstotka glasov in največje število točk žirije, tudi tokrat bo odvisno od vaše podpore.

Te smo nato delili z ostalimi, da bi tudi drugi lahko razumeli s kakšnimi zapleti smo se soočali, in ves čas delali za vas bralce. To potrjujejo neodvisne raziskave z dnevnimi in mesečnimi rezultati merjenja obiskanosti spletnih strani. Po lanski prenovi smo se vrnili visoko na prvo mesto, kjer smo trdni že nekaj let in vsak dan nas bere vedno več Slovencev. Izpostavljali smo politične igre, iskali prave informacije z Dejstvi, odkrivali zgodbe Slovencev, dobre in slabe, razkrivali pogovore med politiki, prenašali proteste, ki so zaznamovali glavno mesto ...

Na vrhuncu epidemije je aktivnost na novičarskih straneh porasla, 24ur.com že ves čas dosega v povprečju več kot 900.000 unikatnih uporabnikov, tudi dnevne številne niso majhne. Vse to kaže, da delamo pravilno, da so politična neodvisnost, hitrost in komunikacija z bralci glavni za uspeh. Izbor je namreč razdeljen na dva dela, polovico ocene nam dajo medijski strokovnjaki, polovico pa dobimo iz nam najpomembnejšega dela, od vas, bralcev, uporabnikov. Lani smo že tretjič dosegli prvo mesto in pokazali, da je kakovostno spletno novinarstvo doma v Sloveniji, točneje na 24ur.com.

Izbor za najboljši portal v regiji za leto 2021 poteka do konca novembra, portali pa prihajajo iz šestih držav, Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Makedonije. Kot opažamo že nekaj let, so internetne strani, ki ponujajo novice iz domovine, tako politične in športne kot zabavne, vse bolj obiskane in pogosto tudi edini vir informacij za številne državljane.