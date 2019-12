Že 44 primerov ošpic, ena oseba hospitalizirana in hudo bolna

Direktor Zdravstvenega doma Škofja LokaAleksander Stepanović je pojasnil, da so imeli zadnji primer ošpic 23. decembra. Po tem je bilo nekaj sumov na ošpice, ki so bili do sedaj ovrženi, v ponedeljek so eni osebi vzeli kužnino. Ali ima ošpice, še ni znano, ker čakajo na izvid, je dejal Stepanović.