Že 60. tovariško druženje deklet, ki so preživele kot 'brezimne' številke v taboriščih

Naslov tokratne prireditev je bila Podobe Portoroža, saj so se na kratko spominjali preteklih druženj in povzeli nekaj sporočil slavnostnih govornikov in ostalih gostov.

Temeljno sporočilo slovesnosti, ki je potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja , bo, da so tudi vse žrtve vojnega nasilja druge svetovne vojne dodale svoj pomemben kamenček v mozaik države, da bi ji danes lahko s ponosom rekli domovina. Slovesnost je zato temeljila na vlogi, ki so ga vsi, ki so se pridružili uporniškemu gibanju, imeli za ohranjanje slovenskega jezika in kulture.

Tovariško druženje peščice deklet, ki so del svoje mladosti preživele kot "brezimne" številke v taborišču Ravensbrück in Auschwitz, je z leti preraslo v protivojno manifestacijo številnih žrtev vojnega nasilja. Letošnjo slovesnost so organizatorji – ZZB NOB Slovenije, Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja in Taboriščni odbor Ravensbrück – posvetili dvema jubilejema, 60-letnici srečanj bivših internirank in 30-letnici samostojne Slovenije.

Ob tej priložnosti je predsednik Pahor Taboriščnemu odboru Ravensbrück pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in njegovemu predsedniku Matjažu Špatu vročil posebno zahvalo predsednika republike za ohranjanje spomina na osebne zgodovinske izkušnje žrtev taborišč in opominjanje, da si je treba za mir, strpnost in solidarnost nenehno prizadevati, so sporočili z urada predsednika republike.

Pahor je vročitev zahvale pospremil z besedami: "Matjaž Špat, radi vas imamo, hvala vam za vse," in dodal, da je zaradi šest desetletij njihovega dela "naša družba boljša, vaše poslanstvo pa je humano in plemenito".

Špat se je predsedniku republike zahvalil za priznanje in za dolgoletno podporo ter dejal, da dediščino žrtev in pričevalk ohranja s ponosom in srčno željo, da bomo iz nje za prihodnje rodove dobili spoznanja, ki bodo vsem prihranila ponavljanje takšnega gorja. V svojem nagovoru se je z minuto molka poklonil vsem pokojnim nekdanjim taboriščnicam in taboriščnikom, so še navedli v predsednikovem uradu.

Po poročanju Radia Slovenija je Pahor v svojem nastopu opomnil, da si je treba za mir, strpnost in solidarnost nenehno prizadevati. "Zdaj imamo velikansko priložnost in odgovornost, da ta mir in varnost ne glede na vse grenko, kar se vseeno dogaja, ohranimo za nas in seveda za naše otroke in njih otroke in da privarčujemo vsem nam vse gorje sovraštva in vojn. Vsak naj sebe vpraša, koliko in na kakšen način lahko k temu pripomore," je dejal predsednik republike.

Slavnostna govornica Tatjana Rojc je med drugim poudarila, da je dolžnost današnje družbe negovanje spomina. "Danes so ti ponižani in razžaljeni drugi ljudje, tisti, ki prihajajo z ogroženih območij. Njim moramo nuditi to, kar smo podedovali od naših povrnjencev, in sicer spoštovanje telesa, dostojanstvo," je dejala ter opozorila, da so naši "uporniki" in "povrnjenci" iz taborišč, čeprav jim je bilo odvzeto dostojanstvo, na koncu in kljub vsemu hudemu nastopili kot zmagovalci.

V Portorožu se na vsakoletnem srečanju bivših internirank spominjajo 63.000 ljudi, ki so bili iz Slovenije izseljeni v različna koncentracijska in delovna taborišča, med njimi 12.100 slovenskih domoljubov, katerih življenja so ugasnila v krematorijih.