'Že 70 let več kot le streha nad glavami študentov'

Za formalni začetek urejenega bivanja študentov v Ljubljani štejemo 20. junij 1952, ko je Svet za kulturo in prosveto ustanovil javno službo "Študentsko naselje" – predhodnik današnjega zavoda ŠDL. Prva študentska ležišča so v Ljubljani zgradili že leta 1950, v Rožni dolini, zadnja tri pa leta 2006. Danes ŠDL skrbi za več kot 7.500 ležišč in stanovalcev v 29 domovih, ki so tako kot visokošolski zavodi razvejani po vsej slovenski prestolnici na petih lokacijah: v Rožni dolini, Mestnem logu, Centru, za Bežigradom in na Litostrojski cesti v Šiški.

Dotaknil se je tudi razmer, ki so jih ob pandemiji občutili predvsem mladi. "Po svojih najboljših močeh smo se trudili zagotavljati varno in zdravo okolje, a prilagojen proces študija je čez noč spremenil tudi bivanjske navade študentov. Težko smo se prilagodili na nove okoliščine, a nam je uspelo prav po zaslugi predanih in nadvse strokovnih zaposlenih v našem kolektivu. Kolektiv, ki je v vseh teh letih razvil posebno empatijo za delo s študenti. Verjemite mi, da ni bilo lahko zapreti vrat, prepovedati druženj, vpeljevati več nadzora … pa vendar sta želja, da ostanemo zdravi, ter odgovornost, da zajezimo skupaj ta zahrbtni virus, prevladali in zmagali."

Izpostavil je tudi željo, da je današnji jubilej znanilec sprememb, zlasti na področju investicij in da se čim prej začne uresničevati načrtovana gradnja novega študentskega doma s skoraj 400 ležišči na Roški cesti v Ljubljani in prav toliko na Litostrojski cesti. Pozdravil in osebno podprl je tudi pobudo Univerze v Ljubljani za še bolj intenzivno sodelovanje v prihodnje.

V študentskem domu v Rožni dolini je bival tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je z navzočimi delil nekaj lepih spominov na tisti čas. "Študentski domovi so veliko več od zidov in kampusov. So prostor skupnosti mladih, nadobudnih, ustvarjalnih, ambicioznih in radovednih ljudi, ki tukaj najdejo somišljenike, se znajo pogovarjati, izmenjati izkušnje, se navdihovati in so lahko zaradi tega boljši študentje in kasneje boljši ljudje," je v slavnostnem govoru še dejal Pahor.