Že druga interpelacija vlade v tem mandatu

Vlada je že v odgovoru na interpelacijo vse očitke zavrnila in ocenila, da gre za zlorabo sicer legitimnega parlamentarnega instrumenta, kar zmanjšuje njegovo resnost in kredibilnost. Ministrska ekipa vztraja pri premierjevih navedbah o slabšanju položaja upokojencev z reformo iz leta 2012, obenem pa izpostavljajo ukrepe, ki so jih sami sprejeli z namenom izboljšanja položaja upokojencev.

To je sicer že deseta interpelacija v aktualnem mandatu in druga zoper celotno vlado. Te sicer v zgodovini samostojne Slovenije niso pogoste, pred Golobovo so interpelacijo prestale še vlade Janeza Drnovška, Antona Ropa in Mira Cerarja. Vse je v parlamentarni postopek vložila SDS.