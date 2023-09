Že druga tožba Snežiča zoper Mesca, ki krivde ne priznava

"Minister ne odneha z žalitvami zoper mene," je danes pred sodiščem poudaril Snežič. Kot je dejal, nobena od trditev, ki jih je zoper njega izrekel minister, ne drži, kar bo dokazal na sodišču. Snežič je prepričan tudi, da politik ne more oziroma ne sme govoriti, kar želi, in žaliti državljanov, ki niso javne osebe. Glede višine kazni pa je izpostavil, da za ministra ne bo zahteval zaporne kazni, ampak bo predlagal "opravljanje javnih del v korist škofijske Karitas ali pravoslavne cerkve v Sloveniji".

Rok Snežič mu tudi v tokratni zasebni tožbi očita kaznivo dejanje žaljive obdolžitve, to pa je minister po Snežičevem mnenju storil s tem, ko je februarja letos v informativni oddaji 24ur na POP TV med drugim izjavil: "Za nekoga, ki je bil pravnomočno obsojen, izgnan iz Bosne in Hercegovine, za katerega cela Slovenija ve, da se ukvarja s posli, ki pač mejijo ali pa celo so neke vrste davčno utajevanje, mislim, da kriminalec pa ni na noben način žaljiva obtožba."

Mesec krivde ne priznava, obramba vložila več dokaznih predlogov

Minister Mesec je pred začetkom današnjega naroka poudaril, da vztraja pri svojih besedah in da krivde ne namerava priznati."Danes sem spet na sodišču, in to zato, ker sem v istem stavku uporabil besedi Rok Snežič in kriminalec," je med drugim poudaril Mesec. Njegov odvetnik Marko Bobič pa je v sodni spis vložil nove dokazne predloge, iz katerih naj bi izhajalo, da so besede, ki jih je o Snežiču izrekel minister, resnične in da je imel minister utemeljene razloge, da jih je izrekel.

"Splošno je znano, da je Snežič prestajal zaporno kazen zaradi davčne zatajitve. V zaporu se je celo spoprijateljil z nekdanjim predsednikom vlade in se s tem tudi javno hvalil," je sodišču povedal Bobič.

Mediji so obširno poročali tudi o tem, da so oblasti v BiH prepovedale Snežiču vstop v državo, to pa je potrdil tudi Snežič sam, ki je v BiH sprožil več sodnih postopkov, je dodal Bobič. Spomnil je tudi, da ima Snežič v javnosti vzdevek doktor davčnih utaj in da je tudi Finančna uprava RS (Furs) v začetku leta opozorila, da Snežičeva poslovna praksa lahko meji na davčno utajevanje, zato takšna oznaka po Bobičevem mnenju ne more biti sporna.

Snežičev odvetnik Goran Janžekovič pa je danes v spis vložil vrsto dokaznih predlogov, s katerimi dokazuje, da Snežič v Sloveniji in na območju BiH ni bil kaznovan in da tudi ni imel prepovedi vstopa v BiH. Med drugim je v spis vložil potrdilo sodišča v Banjaluki iz leta 2022, iz katerega izhaja, da se zoper Snežiča ne vodi oziroma ni vodil kazenski postopek.

Med dokazne predloge je med drugim vložil tudi odločbo Komisije za preprečevanje korupcije iz lanskega leta o vpisu Snežiča v register lobistov, dokazilo o njegovem vpisu v register lobistov v Sloveniji ter obvestilo Fursa iz letošnjega leta o stanju Snežičevega davčnega dolga.