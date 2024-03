Že drugi protest proti azilnemu domu: 'Obrežja ne damo'

Spletna stran eposavje.com poroča, da skupina protestnikov organizirano hodi od zbirališča pri parkirišču Lesnine do Gasilskega doma Obrežje. Organizatorji protestnike pozivajo k upoštevanju cestnoprometnih predpisov, saj da ne želijo ovirati prometa. S prečkanjem mostu pa želijo protestniki po poročanju portala opozoriti na neposredno bližino predlagane lokacije azilnega doma prvim hišam v naseljih Obrežje in Jesenice na Dolenjskem.

Lokacijo načrtovanega začasnega azilnega doma si je po njegovih besedah v četrtek ogledala tudi evropska poslanka Romana Tomc in ocenila, da je za ta namen popolnoma neprimerna. Molanu bi se zdelo razumljivo, če bi na lokaciji organizirali registracijski center, za začasni azilni center pa ni primerna, saj je tukaj glavni mejni prehod, ki ga letno prečka pet milijonov vozil in 10 milijonov ljudi.

Občinski svet je sprejel jasne sklepe, da nikakor ne pristaja na azilni dom na Obrežju, je spomnil Ivan Molan . Ocenil je, da se je na shodu zbralo okoli 1000 ljudi, pripeljali so tudi z med 30 in 35 traktorji. "Ljudje so danes šli proti sami avtocesti in opozorili, da ne pristajajo na samovoljo vlade, " je dejal.

"Na mejnem prehodu velja zaradi grožnje terorizma omejeno gibanje, na tem platoju, kjer bi zgradili center, pa ni komunalne infrastrukture. Tam so v bistvu samo eni hlevi, ki so bili v preteklosti namenjeni karanteni živali," je navedel župan. Ocenjuje, da se bo temperatura na platoju poleti povzpela do 40 stopinj Celzija, kar je za začasni azilni dom povsem neprimerno.

Molan meni, da so občani zelo jezni, zato ne zna predvideti, kako se bodo odzvali, če država ne bo prisluhnila njihovemu sporočilu. Protestniki so po poročanju eposavje.com sicer glasno in mirno izrazili svoje nasprotovanje načrtovanemu azilnemu domu in vlado pozvali, naj razmisli o alternativnih rešitvah, ki ne bi ogrožale njihove varnosti in dobrobiti lokalne skupnosti.

Vlada je konec februarja sklenila, da se za potrebe nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito organizira izpostavi azilnega doma na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi. Azilnemu domu nasprotujejo tudi prebivalci Središča ob Dravi, župani treh Ormoških občin so v sredo DZ predali 3500 podpisov peticije proti vzpostavitvi začasnega azilnega doma.

V četrtek pa so nasprotovanje načrtovanima azilnima domovoma izrazili tudi govorci na shodu v Ljubljani, ki ga je organizirala stranka SDS.