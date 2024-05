Že dvajsetič zapored smo se predstavili na največjem pohištvenem sejmu v Milanu

Največjega evropskega pohištvenega sejma Salone del Mobile Milano 2024 se je udeležilo več kot 1.950 razstavljavcev iz 35 držav. Kar zadeva obisk, je bila udeležba rekordna, in sicer je sejem obiskalo 361.417 obiskovalcev, kar pomeni za 17 % večji obisk v primerjavi s predhodnim letom. Stilles je bil edini slovenski razstavljavec.

Z obiskom smo bili zadovoljni; gostili smo obiskovalce s petih kontinentov, med katerimi so izstopali oblikovalci, potencialni novi kupci in naši tradicionalni kupci ter tudi številni pomembni dobavitelji, s katerimi pišemo svojo uspešno zgodbo. Tudi letos je bil sicer že 62. I Salone edinstven dogodek, ki postavlja trende po vsem svetu, in sicer tako, da je odprt za inovacije, kjer konkurenca krepi konkurenčnost pohištvene panoge. Velika tovarna smisla in trajne vrednosti, izdelkov, materialne in nematerialne kulture.