Že januarja so v Sloveniji našteli za skoraj 50 odstotkov več turistov kot lani

Tuji turisti so ustvarili skoraj 177.000 prihodov, kar je 88,1 odstotka več kot januarja lani. Ustvarili so približno 484.000 prenočitev, kar je skoraj 68 odstotkov več kot lani in tri odstotke manj kot pred tremi leti, so zapisali na statističnem uradu.

Domači turisti so prispevali skoraj 100.100 prihodov, kar je 8,2 odstotka več kot januarja lani. Ustvarili so 38 odstotkov vseh prenočitev, nekaj manj kot 297.000. To je sedem odstotkov več kot januarja lani in osem odstotkov več kot januarja 2020. Največ prenočitev so domači turisti ustvarili v Kranjski Gori.