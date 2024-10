Že kurite? Velik prihranek ob menjavi lesenih in alu/les oken

Slaba okna so eden izmed glavnih krivcev za toplotne izgube in posledično visoke stroške ogrevanja.

Okna in vrata Nagode FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Eko sklad vam nudi kar 30 % subvencijo za menjavo lesenih in alu/les oken. Podjetje Okna in vrata Nagode iz Logatca vam brezplačno pripravi vso ustrezno dokumentacijo – www.nagode.si. Vsako leto, ko se temperature spustijo, se mnogi med nami soočamo z visokimi stroški ogrevanja. Stara, dotrajana okna so eden glavnih razlogov za toplotne izgube v stanovanjih in hišah. Zamenjava starih oken z novimi, energijsko učinkovitejšimi, lahko znatno zmanjša izgubo toplote in posledično tudi stroške ogrevanja. A zavedamo se, da je zamenjava oken velik finančni zalogaj, zato je pomoč Eko sklada v obliki subvencij izjemno dobrodošla. Nudijo vam kar 30 % subvencijo za menjavo lesenih, alu/les oken in vrat.

Okna in vrata Nagode – kakovostna okna in brezplačna pomoč pri pridobitvi subvencij Podjetje Okna in vrata Nagode iz Logatca je že več let sinonim za kakovostna lesena in alu/les okna, ki izpolnjujejo najvišje standarde energetske učinkovitosti. Njihova okna so izdelana z natančnostjo in uporabo vrhunskih materialov, kar zagotavlja trajnost, estetski videz ter optimalno zaščito pred toplotnimi izgubami. Vse modele oken si lahko ogledate v enem največjih salonov oken in vrat v Sloveniji – v podjetju Okna in vrata Nagode, IOC Zapolje I/3, Logatec, pisarna@nagode.si – www.nagode.si.

30 % subvencija za lesena in alu/les okna Eko sklad trenutno ponuja subvencijo do 30 % vrednosti investicije za zamenjavo starih oken z lesenimi ali alu/les okni. Ta okna so odlična izbira, saj združujejo estetiko naravnega lesa z vzdržljivostjo aluminija, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko energetsko učinkovitost. Lesena okna prinašajo toplino v vaš dom, aluminij pa ščiti pred zunanjimi vremenskimi vplivi. Poleg zmanjšanja stroškov ogrevanja so energijsko učinkovita okna tudi okolju prijaznejša, saj zmanjšujejo porabo energije in s tem izpuste toplogrednih plinov. Z investicijo v kakovostna okna tako ne pripomoremo le k prihrankom na dolgi rok, temveč tudi k bolj trajnostni prihodnosti. Ena izmed prednosti sodelovanja s podjetjem Okna in vrata Nagode je tudi njihova celovita storitev za stranke. Ne le, da nudijo vrhunske izdelke, ampak vam tudi brezplačno pripravijo vso dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev pri Eko skladu. To pomeni, da se vam ni treba ukvarjati z birokracijo, kar še dodatno olajša postopek zamenjave oken.

