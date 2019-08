'Že najmanjša napaka bi pomenila smrtonosni padec'

Ekipa policijskega helikopterja je ta teden dvakrat posredovala na isti gori, na istem mestu, v enakih zelo nevarnih okoliščinah, sporočajo s PU Kranj. V obeh primerih je šlo za reševanje po dveh oseb pri sestopu z 2.532 metrov visoke Skute v Kamniško-Savinjskih Alpah. V torek sta s poti zašli avstrijski planinki, dan pozneje dva Slovenca, ki sta se znašla v nemilosti gore. Na višini okoli 2.200 metrov sta zašla na izpostavljeno območje zelo strmih gladkih skalnih plat, na roko pa jima ni šlo niti vreme, saj je začelo rositi in močiti že v osnovi zelo spolzko skalo, pihal je veter, na območju pa se je pojavila tudi megla. To so bile zelo težke razmere, ki so zahtevale izjemno veliko previdnost.

V zgolj nekaj dneh kar dve reševanji planincev, ki so zašli s poti in obtičali na istem mestu, in sicer na poti med Malimi podi in Slemenom v Kamniško-Savinjskih Alpah.

Izkušen policist gorske policijske enote Robert Kralj, ki je bil v vlogi gorskega reševalca letalca in je opravil oba dviga planincev, je po intervenciji povedal, da je bilo to eno od najbolj nevarnih reševanj, saj bi že najmanjša napaka pomenila okoli 300-metrski smrtonosni padec.

Da ni šlo za običajno reševanje, je kriv predvsem teren, kjer sta obtičala pohodnika, močno pa je nagajalo tudi vreme. Planinca sta sicer sporočila ekipi reševanja precej natančno lokacijo, a ko so se jima s helikopterjem približali, so ugotovili, da so razmere prezahtevne, zato so najprej odleteli v Kamniško Bistrico, kjer so odložili tovor in zdravnika iz ekipe ter se nato lažji vrnili k ujetima mlajšima planincema. Kralj se je nato po jeklenici spustil do planincev in ju s težavo privezal v reševalni sedež. To je bil zelo nevaren trenutek, saj je bil takrat vetrovni piš, kar bi lahko bilo usodno za vse tri.

Ko so s helikopterjem pristali na tleh, se je vreme tako zelo poslabšalo, da reševanje s helikopterjem ne bi bilo več mogoče, poudarja Kralj, zato sta imela planinca, ki sta bila ustrezno opremljena za pot, po kateri sta prvotno šla, res srečo, da so ju še pravočasno rešili.

Konkretne so bile tudi besede rešenih planincev:"Hvala, danes sva bila 100-odstotno prepričana, da bova umrla."

Ker so se v nekaj dneh na tem istem mestu zaplezali kar štirje planinci, Kralj domneva, da je verjetno nekaj narobe z oznakami na poti, zato bodo o tem obvestili tudi Planinsko zvezo Slovenije, da preveri, kaj bi lahko bilo narobe.