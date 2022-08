Že od jutra večkilometrske kolone na mejnih prehodih

Prometni-informacijski center že od zgodnjih sobotnih ur poroča o večkilometrskih zastojih. V smeri Slovenije je zastoj pred predorom Karavanke v dolžini pet kilometrov, predor se občasno zapira. Na koncu podravske avtoceste pred Gruškovjem vozniki stojijo v šestkilomterskem zastoju. Od Ilirske Bistrice se proti Jelšanam vije sedemkilomterska kolona, gneča je tudi pred mejnim prehodom Starod.



Zastoj je tudi na hitri cesti Škofije - Koper - Izola pred izvozom za Koper v smeri mejnega prehoda Dragonja, vozniki pa bodo morali potrpeti tudi na Sečovljah.

Prometno zelo obremenjen konec tedna

Policija voznike poziva k strpnosti in upoštevanju prometnih pravil. Pozivajo jih, naj načrtujejo pot in spremljajo prometne informacije. Prometni zelo obremenjeni bodo namreč tudi prihodnji dnevi, v nedeljo se bodo dopustnikom na cestah pridružili tudi izletniki, zato se pričakuje močno povečan promet proti izletniškim točkam, bolj polna počivališča in parkirne prostore in čakalne dobe na bencinskih servisih.

V ponedeljek je praznik Marijino vnebovzetje tako v Sloveniji kot na Hrvaškem ter v Avstriji, Italiji in Franciji, v delu Nemčije in Švice pa se končujejo poletne počitnice. V dopoldanskem času se pričakuje povečan promet proti Gorenjski oz. v smeri proti Brezjam.

V informacijskem centru zastoje pred mejnima prehodoma Karavanke in Šentilj proti Avstriji pričakujejo tudi v torek.