Že pet naletov na pešce: 'Hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna'

Ob tem opozarjajo tudi na primere nepravilnega ravnanja ob ustavljanju vozila na odstavnem pasu avtoceste zaradi okvare. Mnogokrat namreč vozniki hodijo po vozišču, s tem pa ogrožajo sebe in ostale udeležence v prometu. Če pride do okvare in zaustavitve vozila, naj gredo nemudoma vsi potniki iz vozila za varovalno ograjo in od tam pokličejo pomoč, svetujejo.

Pri hitrosti 130 kilometrov na uro, kolikor znaša omejitev hitrosti na avtocesti, voznik v sekundi prevozi več deset metrov, njegov reakcijski čas pa je okrog dve sekundi, če spremlja promet. To pomeni, da lahko voznik pešca na avtocesti opazi prepozno, vsak nepredviden odziv posameznika pa lahko vodi tudi do nesreče s hujšimi posledicami. "Zato 'sprehode' po avtocesti močno odsvetujemo," so zapisali.

Na avtocesti v primeru kritičnega dogodka poskrbite za svojo varnost, tako da prižgete varnostne utripalke, si nadenete odsevne jopiče, preden izstopite iz vozila, se prepričate, da je to varno, ves čas bodite pozorni na promet okoli vas in se čim prej umaknite za varnostno ograjo, kjer počakajte na prihod intervencijskih služb. Ob tem bodite pozorni tudi na to, da za ograjo ni strmega pobočja ali prepada, v najkrajšem možnem času pa pokličite tudi Prometno-informacijski center na številko 1970, še svetujejo na Darsu.