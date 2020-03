Že poznate najnovejši trend?

Na srečo je že kar nekaj žensk doseglo stanje, ko se sprejmeš takšnega kot si in vzljubiš svoj videz in telo. Ni se vam potrebno skrivati pod kupom ličil, da bi zgledali samozavestno in mladostno. Leto 2020 je leto naravnega videza, poudarek pa je na očeh in na naravnih, močnih ter zdravih trepalnic brez nanašanja maskare. Diskretno poudarjene oči bodo krona vašega videza brez ličil in edini lepotni pripomoček, ki ga boste potrebovali je le odličen in znanstveno dokazano učinkovit serum za rast trepalnic.

Blagovna znamka Lux-Factor je vsekakor znana po najbolj inovativnem in strokovno izdelanim serumom za rast, ki vaše trepalnice naravno obnovi , jih podaljša in potemni. Prav tako pa tudi izjemno dobro deluje na vaše obrvi , saj jih zgosti in vaše obrvi bodo lahko ponovno pripravljene za čudovito obliko in naravni videz. Naša dekleta, ki redno testirajo vse najboljše produkte na trgu, kar niso morale prehvaliti učinkov delovanja seruma EYELASH LUX-FACTOR v primerjavi z drugimi serumi, ki jih lahko trenutno dobite v drogerijah ali v spletni trgovini. Učinek je kljub temu, da serum vsebuje samo najbolj kvalitetne sestavine na naravni bazi učinkoval že v 2 tednih redne uporabe.

Nanos seruma je ekstremno enostaven, saj vam vzame manj kot minutko časa vsako jutro in večer. Nanesete ga tik ob trepalnicah kot da bi nanašali eyeliner in počakajte še minutko, da se posuši. Nad rezultati boste navdušene , vse svoje maskare, ki samo še dodatno uničujejo vaše trepalnice pa boste lahko vrgli stran, saj se boste zbujali z dolgimi in močnimi trepalnicami. Zahvaljujoč odlično kombinirani sestavi seruma bodo vaše trepalnice dolge, močne, izrazite in dvignjene.

Kako lahko še poskrbite za naravni videz?

Najprej seveda začnite pri svoji koži na obrazu. Uporabite naravno tonirano kremo ali korektor, ki bo vašemu obrazu prinesel učinek svežine. Priporočamo vam izjemno vlažilno kremo, ki bo skrila vse nepravilnosti na vašem obrazu in zaradi super občutka na koži ne boste želeli svojega obraza prekriti s še težkimi plastmu pudra in korektorja. Naravno kremo s certifikatom blagovne znamke Lux-Factor pod imenom 4D Hyaluron, lahko z nekaj kliki naročite na spletni strani: www.lux-factor.com. Na ustnice nanesite šminko v naravnem odtenku in osvetlite določene točke na obrazu z zlatim bronzerjem ali bleščečim osvetljevalcem. To bo vaš obraz pomladilo in ga še dodatno osvežilo. Za piko na i pa seveda ne pozabite na uporabo seruma za rast trepalnic in obrvi ter uživajte v svojem naravnem videzu, ki bo izrazil pravo vašo osebnost. Vaša koža vam bo hvaležna, če ne boste pretiravali z ličili, saj pretirana uporaba pudra in ostalih ličil vašo kožo samo še dodatno postara in jo utrudi. Verjemite, da se lahko vsako jutro zbudite samozavestno in dovolite, da vaša lepota sije od znotraj. Naj pogled z naravnimi, dolgimi trepalnici govori namesto vas.

Investicija v vaše trepalnice

Vse kar potrebuje prava ženska za prefinjen in eleganten videz so dolge, naravne in močne trepalnice. Zato še ta trenutek poskrbite, da si zagotovite serum, ki bo vaše trepalnice popolnoma obnovil, jih varoval pred vsakodnevnimi škodljivimi zunanjimi dejavniki in vnesel vsa potrebna hranila in vitamine, ki dokazano vplivajo na rast. Očarajte s pogledom in to brez maskare, ki vaše trepalnice uniči in jih obteži.