Že poznate njeno skrivnost?

''Moja koža je izredno tanka in suha, zato uporabljam izdelke, ki jo navlažijo in nežno negujejo. Ličila vsakodnevno na moji koži ostanejo več ur, s tem pa mi povzročajo neprijeten občutek zategnjenosti. Iskala sem kremo z lahko teksturo, ki kožo obenem pomirja in nahrani tudi pod težo ličil. Kremo Lux-Factor 4D Hyaluron priporočam vsem, ki iščete kvalitetno kremo, ki se hitro vpija in izredno nahrani kožo.''

Nadomestila bo uporabo 5 izdelkov

Krema, ki jo uporablja Ana Klašnja vsebuje kar 5 izdelkov v 1. Nadomestila bo uporabo dnevne, nočne, vlažilne in pomlajevalne kreme, izkazala pa se bo tudi kot odlična podlaga za dolgo obstojen make-up. Zaradi lahke teksture je dobro mazljiva, se hitro vpije v kožo in ne pušča mastnih sledi.