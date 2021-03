Že poznate subvencije za lesena okna? Pridobite kar 20% naložbe.

Stroški ogrevanja so vsako leto višji, zato je varčevanje z energijo odločilnega pomena. K temu veliko prispevajo energijsko varčna okna, za katere lahko pridobite tudi nepovratna sredstva Eko sklada. Investicija v menjavo oken se vam zelo hitro povrne. Izračuni kažejo, da hiša s povprečno 25 m2 zastekljenih površin v enem letu prihrani 480 l kurilnega olja.

Eko sklad se zaveda pomembne in odgovorne naloge, da pomaga pri aktivnostih, ki so povezane z varstvom narave. V ta namen razpisuje subvencije, katerih predmet so tudi spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb. Eden izmed ukrepov se nanaša tudi na menjavo lesenih oken.