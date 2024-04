Že poznate učinkoviti tretji prodajni kanal eDrazbe.si?

Portali za spletne avkcije, kot je na primer eDrazbe.si, so namenjeni elektronskemu draženju in zbiranju ponudb. Za podjetja spletne avkcije poleg fizičnih in spletnih trgovin predstavljajo učinkovit tretji prodajni kanal, saj omogočajo sodelovanje tudi tistim kupcem, ki želijo sami določati višino cene, ki so jo pripravljeni plačati za določen izdelek.

Portal eDrazbe.si je namenjen elektronskemu draženju in zbiranju ponudb. FOTO: Envato Elements icon-expand

Spletne avkcije prinašajo več prednosti, kot na primer: - Nižji organizacijski stroški, saj odpadejo stroški fizičnega prostora in varnostnikov. - Transparenten proces, pri katerem vsi udeleženci v realnem času spremljajo potek dražbe, kar krepi zaupanje in zagotavlja preglednost. - Spletne avkcije so hitrejše in učinkovitejše, brez zamud, povezanih z organizacijo fizičnih dogodkov. - Spletni dražbeni procesi so dostopni ves čas 24/7, kar omogoča večjo udeležbo in posledično večjo možnost prodaje.

Spletni dražbeni procesi so dostopni ves čas. FOTO: Envato Elements icon-expand

Spletnim avkcijam zaupajo tudi GA+ kuhinje Mnogi prodajalci so spletne avkcije že prepoznali kot učinkovit in zaupanja vreden tretji prodajni kanal. Sistemu eDrazbe.si se je nedavno pridružilo podjetje GA+ kuhinje , kar pomeni, da na portalu že lahko najdete izdelke vrhunskih blagovnih znamk, kot so Gorenje, Bosch, AEG, Electrolux iz linije GA+ Kuhinje, vse na enem mestu. V tujini so podobne poteze podjetij, ki se poslužujejo spletnih avkcij kot tretjega prodajnega kanala, že zelo prepoznane. Vodja marketinga GA+ kuhinje Nejc Goršek je ob tej priložnosti povedal: "V podjetju GA+ kuhinje smo predani nenehnemu napredku in inovacijam, kar nam omogoča, da strankam zagotavljamo izjemno nakupovalno izkušnjo, skladno z najnovejšimi trendi in pričakovanji. V duhu inovativnosti in z namenom dodatne zavezanosti k zadovoljstvu strank smo se odločili za sodelovanje na spletnih avkcijah. Prepričani smo, da spletne avkcije ponujajo dodatno platformo, s katero lahko strankam ponudimo možnost dobrega nakupa, transparentnost, udobje in edinstveno nakupovalno doživetje."

Povprečna končna prodajna cena je lahko tudi do 30 % višja od izklicne. FOTO: eDrazbe.si icon-expand

Veliko zanimanje in obisk spletnih avkcij Jernej Svetek, ustanovitelj in tehnični direktor podjetja Izstop d. o. o., ki upravlja portala eDrazbe.si in sodnedrazbe.si , pojasnjuje, da ju na letni ravni obišče skupno več kot 130.000 ljudi in da letno organizirajo okrog 14.000 dražb. Zbiranje ponudb za podjetja na portalu eDrazbe.si Podjetja lahko sistem uporabijo tudi za elektronsko zbiranje ponudb in kasneje kot obratno dražbo za pridobitev najboljše cene. "Za to storitev se povpraševanje povečuje tako na nepremičninskem trgu, v avtomobilski industriji kot tudi pri trgovcih s tehnično robo. Obratne dražbe so priročne za vse tiste, ki redno kupujejo večje količine materiala od različnih dobaviteljev," še dodaja Jernej Svetek.

Podjetja lahko sistem uporabijo tudi za elektronsko zbiranje ponudb. FOTO: Envato Elements icon-expand

eDrazbe.si je inovativna spletna platforma, ki ponuja možnost nakupa različnih izdelkov na dražbah. S preprosto uporabo, široko ponudbo izdelkov in zanesljivostjo je postala priljubljena destinacija za spletni nakup med uporabniki. Sledijo trendom in iščejo nove načine, kako olajšati in izboljšati nakupovalno izkušnjo strank.